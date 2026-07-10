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NBA／承認與詹姆斯在勇士連線很有吸引力 柯瑞：以前根本不敢想

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞（右）和詹姆斯在巴黎奧運的夢幻聯動，讓球迷難忘。路透資料照片
柯瑞（右）和詹姆斯在巴黎奧運的夢幻聯動，讓球迷難忘。路透資料照片

2026世足賽

詹姆斯（LeBron James）在日前宣佈離開湖人後動向成為全聯盟焦點，其中勇士管理階層正積極展開追求，期盼能促成詹姆斯與當家球星柯瑞（Stephen Curry）這對昔日宿敵的夢幻聯手。對此，正在內華達州參加名人高爾夫球賽的柯瑞坦言，這樣的晚期生涯合作確實充滿吸引力。

柯瑞在今天受訪時笑著表示，大約在兩、三年前，與詹姆斯當隊友還只是個「白日夢」般的想法，但如今隨著詹姆斯將邁入生涯第24個賽季，自己也將迎來第18年，如果這能成真，將會是NBA甚至是整個運動史上最獨特的故事。不過他也強調，「現在談論這個還有些為時過早。」

消息來源指出，柯瑞與詹姆斯在過去一周內已有過簡訊交流，而勇士前鋒格林（Draymond Green）更是直接與詹姆斯在波多黎各度假並一同打高爾夫。當被問到勇士網羅詹姆斯的機率時，柯瑞說：「我無法給出一個百分比，這完全取決於他。我覺得只要是任何他打電話說『我想去那裡打球』的地方，你都會願意全力促成。」

不過柯瑞也透露勇士能夠吸引詹姆斯的條件確實不少，「我們向他拋出的橄欖枝是，你想打出精彩的籃球，和一群懂球的人一起打球嗎？希望今年能提升我們的下限和競爭力。另外，灣區有很多高爾夫球場。我們是一支經驗豐富的球隊，他很清楚這一點，這其實不言自明。」

倘若這筆驚天動地的加盟未能成真，勇士目前也已陸續續約波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）與梅爾頓（De'Anthony Melton），並有望留住格林與培頓（Gary Payton II）。柯瑞坦言，在巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）新賽季將因傷缺席一段時間的情況下，不論詹姆斯最終是否加入，球隊都必須全力以赴。

NBA 詹姆斯 柯瑞

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