快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／每支偉大湖人都有統治級中鋒！佩林卡：凱斯勒已經證明自己

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人官方正式宣布凱斯勒加盟。圖／擷取自湖人官方X
湖人官方正式宣布凱斯勒加盟。圖／擷取自湖人官方X

2026世足賽

湖人隊今天正式官宣中鋒凱斯勒（Walker Kessler）加盟的消息，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）直呼，年僅24歲的凱斯勒早已證明，自己是聯盟頂尖攻守兼備中鋒。

湖人幾乎押上所有未來資產，就是要拿下凱斯勒，包含2031和2033年2個無保護首輪選秀權，以及2028、2030年的選秀互換權。凱斯勒合約4年1.3億美元，最後一年為球員選項，另外還有15%交易保證金。

今年休賽季湖人正式迎來後詹姆斯時代，凱斯勒成為新世代的核心，佩林卡表示，「過去每支偉大湖人隊的核心，都少不了一名極具宰制力的長人。凱斯勒年僅24歲，就已經證明自己是聯盟頂尖的攻守兼備中鋒。」

凱斯勒將與唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）組成三巨頭，佩林卡提到，「當我們有機會把一名具備護框能力、能接空拋的長人，放到唐西奇和里夫斯這兩位頂級擋拆後衛身邊時，我們毫不猶豫把握住這個機會。」

「隨著湖人籃球進入下一個時代，凱斯勒將展現我們最重視的核心特質：『優秀品格、高籃球智商、頂尖競爭心。』能將凱斯勒這種有獨特技能與特質的球員加入球隊，這是令人無比自豪的一刻。」佩林卡說。

湖人 凱斯勒

相關新聞

NBA／柯瑞承認想和詹皇打球！勇士若想交易AD要付大量選秀權

勇士隊休賽季追求41歲球星詹姆斯（LeBron James）加盟，勇士一哥柯瑞（Steph Curry）終於打破沉默，表態想和詹皇打球。

NBA／每支偉大湖人都有統治級中鋒！佩林卡：凱斯勒已經證明自己

湖人隊今天正式官宣中鋒凱斯勒（Walker Kessler）加盟的消息，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）直呼，年僅24歲的凱斯勒早已證明，自己是聯盟頂尖攻守兼備中鋒。

NBA／施羅德點名AD「體味最臭」 雷霆最愛犯規、火箭最爛

德國後衛施羅德（Dennis Schroder）生涯13年效力11支球隊，當被問到哪隊是最會犯規的球隊，施羅德的答案是近年飽受輿論批評的雷霆隊。

NBA／傳湖人與庫明加互相有意！可能拿防守悍將和老鷹先簽後換

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）目前仍是自由球員，據《加州郵報》報導，庫明加和湖人互相有意，但雙方談薪仍存在落差，可能透過和老鷹隊先簽後換交易，讓庫明加獲得更高的薪水。

NBA／要詹皇先從皇子下手！ 傳騎士和熱火願給布朗尼合約

41歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今夏宣布不會回歸湖人引爆交易市場，據經紀人保羅（Rich Paul）證實，目前聯盟有多達27支球隊試圖聯繫這位準名人堂傳奇，其中老東家騎士和熱火更是祭出「從家人下手」的大招，表示若詹姆斯加盟，球隊也願意提供給布朗尼（Bronny James）合約。

NBA／與父親長談後獲熱火10號退休球衣 小哈德威：終於等到了

儘管一度希望兒子小哈德威（Tim Hardaway Jr.）能夠開創屬於自己的傳奇，而拒絕讓退休的10號熱火隊球衣重出江湖，但熱火傳奇球星老哈德威（Tim Hardaway Sr.）在經過與兒子和家人的促膝長談後，仍在今天讓兒子穿上他的10號球衣加盟老東家熱火，這也讓熱火總裁萊利（Pat Riley）也直呼不可思議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。