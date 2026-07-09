NBA／每支偉大湖人都有統治級中鋒！佩林卡：凱斯勒已經證明自己

湖人隊今天正式官宣中鋒凱斯勒（Walker Kessler）加盟的消息，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）直呼，年僅24歲的凱斯勒早已證明，自己是聯盟頂尖攻守兼備中鋒。

湖人幾乎押上所有未來資產，就是要拿下凱斯勒，包含2031和2033年2個無保護首輪選秀權，以及2028、2030年的選秀互換權。凱斯勒合約4年1.3億美元，最後一年為球員選項，另外還有15%交易保證金。

今年休賽季湖人正式迎來後詹姆斯時代，凱斯勒成為新世代的核心，佩林卡表示，「過去每支偉大湖人隊的核心，都少不了一名極具宰制力的長人。凱斯勒年僅24歲，就已經證明自己是聯盟頂尖的攻守兼備中鋒。」

凱斯勒將與唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）組成三巨頭，佩林卡提到，「當我們有機會把一名具備護框能力、能接空拋的長人，放到唐西奇和里夫斯這兩位頂級擋拆後衛身邊時，我們毫不猶豫把握住這個機會。」

「隨著湖人籃球進入下一個時代，凱斯勒將展現我們最重視的核心特質：『優秀品格、高籃球智商、頂尖競爭心。』能將凱斯勒這種有獨特技能與特質的球員加入球隊，這是令人無比自豪的一刻。」佩林卡說。