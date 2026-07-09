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NBA／施羅德點名AD「體味最臭」 雷霆最愛犯規、火箭最爛
騎士隊德國後衛施羅德（Dennis Schroder）生涯13年效力11支球隊，當被問到哪隊是最愛犯規的球隊，施羅德的答案是近年飽受輿論批評的雷霆隊。
施羅德與實況主N3on開直播，當被問到誰是聯盟最會一直犯規的防守球員，施羅德回答，「雷霆，整隊都是。」施羅德補充說，「很誇張的是，他們這樣打球卻不太會被吹犯規，因為他們整季都是這樣打。」
值得一提的是，施羅德曾在雷霆效力2個賽季，他也對這支球隊給予好評，「我愛雷霆，我以前在那打過球，有世界上最好的總管普雷斯帝（Sam Presti），他非常聰明。」
施羅德還點名火箭隊是他效力過最爛的球隊，「那裡沒有任何架構，沒有總管，他們不懂如何像專業人士一樣強調重點。」
施羅德還被問到誰是NBA最臭的球員，施羅德點名球星戴維斯（Anthony Davis），「我跟他對位的時候，會叫他去用除臭劑。」
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