NBA／傳湖人與庫明加互相有意！可能拿防守悍將和老鷹先簽後換

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）目前仍是自由球員，據《加州郵報》報導，庫明加和湖人互相有意，但雙方談薪仍存在落差，可能透過和老鷹隊先簽後換交易，讓庫明加獲得更高的薪水。

報導指出，老鷹6月29日拒絕執行庫明加2430萬美元的球隊選項後，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）隔天就和庫明加會面。湖人向庫明加表示，將他視為一名高水準先發側翼。

湖人休賽季先以4年1.85億美元續留里夫斯（Austin Reaves），先簽後換得到中鋒凱斯勒（Walker Kessler），剩餘5200萬美元的薪資空間，接連簽下瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）和塞克斯頓（Collin Sexton）。接下來將艾頓（Deandre Ayton）交易到巫師，換回哈迪（Jaden Hardy）和2個二輪選秀權，昨天再用底薪網羅魯尼（Kevon Looney）。

目前湖人正式球員名單只剩1個空缺，據傳能開給庫明加的合約只有2年2000萬美元，庫明加想拿更好的合約，除非老鷹願意配合先簽後換。

《加州郵報》提到，老鷹願意和湖人先簽後換，湖人送出27歲防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和2032年首輪選秀互換權，這是湖人今年唯一能交易的首輪選秀資產，湖人目前還有3個二輪選秀權可以交易。

范德比爾特2023年9月與湖人簽下4年4800萬美元延長合約，目前還剩2年2570萬美元，2026-27賽季薪資1240萬美元，2027-28賽季是1330萬美元的球員選項。