NBA／要詹皇先從皇子下手！ 傳騎士和熱火願給布朗尼合約

41歲球星詹姆斯（LeBron James）今夏宣布不會回歸湖人隊，經紀人保羅（Rich Paul）證實，目前聯盟有多達27支球隊試圖聯繫這位準名人堂傳奇，其中老東家騎士和熱火更是祭出「從家人下手」的大招，表示若詹姆斯加盟，球隊也願意提供給布朗尼（Bronny James）合約。

詹姆斯之爭在休賽季持續上演，目前傳出最多交易傳聞的球隊包含騎士、熱火、灰狼、76人、金塊和勇士等，其中騎士被外界視為最有利競爭者。詹姆斯曾在克里夫蘭度過11個賽季，並拿下隊史首冠，若能回到傳奇生涯的起點，可說是「完美劇本」。資深記者費雪（Jake Fischer）和史坦（Marc Stein）也指出騎士為得到「小皇帝」，會留下額外名額給「皇子」布朗尼。

詹姆斯全盛時期效力的另一支球隊也虎視眈眈，《On SI》資深記者（Ethan J. Skolnick）透露，若詹姆斯成功加盟熱火，球隊願意提供布朗尼雙向合約。效力熱火的4個賽季，詹姆斯聯手韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh），奪下2冠，個人摘下2座總冠軍賽最有價值球員。

騎士與熱火在休賽季也分別進行補強，以確保詹姆斯加入後能具備奪冠強度，騎士方面雖沒有迎來太多新血，但以4年總價值高達2.73億美元（約台幣87.6億）的頂薪提前鎖定「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell），熱火則是找來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），堪稱近休賽季最重磅交易。