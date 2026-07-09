NBA／溜馬1年合約網羅小南斯 裁掉三分42.3%的長人波特

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，溜馬隊與成為自由球員的前鋒小南斯（Larry Nance Jr.）達成協議，簽下1年400萬美元合約。

現年33歲的小南斯2015年以首輪第27順位加入湖人隊，曾效力騎士、拓荒者、老鷹和鵜鶘隊。原本是可靠的前場輪替球員，但手部、膝蓋和小腿的接連傷勢，讓他近2個賽季總共只出戰59場，上賽季鳳還巢加入騎士，只繳出場均3.7分2.7籃板1助攻的生涯最糟表現。

27歲內線波特（Micah Potter）。 美聯社

雖飽受傷病困擾，但溜馬仍願意給小南斯一個機會，給予400萬美元合約。薪資專家葛茲蘭（Yossi Gozlan）統計，目前溜馬已接近第一層豪華稅線，要給出正式合約，必須經過交易或裁員，管理層最終決定裁掉27歲內線波特（Micah Potter）。

波特上賽季出賽47場，平均得到9.7分5.0籃板1.5助攻，三分命中率高達42.3%。