NBA／柯瑞承認想和詹皇打球！勇士若想交易AD要付大量選秀權

勇士隊休賽季追求41歲球星詹姆斯（LeBron James）加盟，勇士一哥柯瑞（Steph Curry）終於打破沉默，表態想和詹皇打球。

柯瑞今天出席美國世紀名人高爾夫錦標賽，受訪時被問到與詹姆斯在勇士聯手的可能性，柯瑞開玩笑表示，「我比較有興趣的是跟詹姆斯一起打高爾夫。籃球的事我們會處理，但我想看成為高爾夫自由球員的詹姆斯，他現在真的很認真在磨練高爾夫球技。我們當然很想一起打球，希望這件事能發生。不過他值得擁有時間和權利，慢慢做出決定。」

柯瑞接受《舊金山紀事報》訪問時也提到，「我們有聊過。隨著職業生涯進入尾聲，他值得被給予耐心與空間，去想清楚自己想做什麼，我們都理解也尊重這點，我很想和他一起打球，也希望這很快就能成真。」

據多家美媒報導，目前詹姆斯爭奪戰的領先者是騎士和熱火隊。根據先前報導，勇士想組成柯瑞、詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）的三巨頭。

戴維斯目前仍在巫師隊，ESPN知名記者查拉尼亞今天在節目上指出，如果勇士想得到戴維斯，巫師將要價巴特勒（Jimmy Butler）、多個首輪選秀權、多個二輪選秀權和多個選秀互換權。