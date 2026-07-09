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NBA／爵士和湖人交易後繼續補禁區 2年約簽2018年選秀第6順位班霸

聯合新聞網／ 綜合報導
2018年選秀第6順位的班霸（Mo Bamba）。 美聯社
2018年選秀第6順位的班霸（Mo Bamba）。 美聯社

2026世足賽

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，爵士隊將以2年合約簽下中鋒班霸（Mo Bamba），增添球隊長人深度。

班霸2018年選秀第6順位被魔術隊選中，與狀元艾頓（Deandre Ayton）是當初評價最高的中鋒。本屆選秀出現許多球星，被視為新一代黃金選秀梯，包含亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）、楊恩（Trae Young）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和二輪的布朗森（Jalen Brunson），班霸則是發展不如預期，成為籃球浪人。

班霸離開魔術後，陸續效力過76人、快艇、湖人、鵜鶘。上季在暴龍和爵士總共只出賽4場，平均得到2.5分5.5籃板。

爵士休賽季透過先簽後換交易，送走主力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。不過目前陣中仍有多名長人，包含諾基奇（Jusuf Nurkic）、菲利波斯基（Kyle Filipowski）和海斯（Jaxson Hayes），主力前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）也可以搖擺到5號位，班霸將面臨強大的競爭。

爵士

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