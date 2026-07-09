NBA／金塊確定放棄「大V」傳多隊有意！歐媒曝可能回立陶宛

儘管一度希望兒子小哈德威（Tim Hardaway Jr.）能夠開創屬於自己的傳奇，而拒絕讓退休的10號熱火隊球衣重出江湖，但熱火傳奇球星老哈德威（Tim Hardaway Sr.）在經過與兒子和家人的促膝長談後，仍在今天讓兒子穿上他的10號球衣加盟老東家熱火，這也讓熱火總裁萊利（Pat Riley）也直呼不可思議。

2026-07-09 11:25