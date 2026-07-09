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NBA／金塊確定放棄「大V」傳多隊有意！歐媒曝可能回立陶宛

聯合新聞網／ 綜合報導
立陶宛中鋒「大V」瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）。 路透
立陶宛中鋒「大V」瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）。 路透

2026世足賽

立陶宛中鋒「大V」瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）合約還剩1年1000萬美元球隊選擇權，僅200萬美元保障，金塊隊今天確定不執行選擇權，傳出多支NBA球隊有意爭取。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，金塊將放棄瓦蘭邱納斯，預計多支NBA球隊有興趣。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，如果金塊放棄瓦蘭邱納斯並攤提200萬美元，團隊薪資距離第二層硬上限還有740萬美元。受限制自由球員華森（Peyton Watson）的去留，是目前金塊最大的課題。

根據BasketNews上個月的報導，瓦蘭丘納斯預計重返歐洲籃壇，讓渡程序結束後，與立陶宛聯賽考納斯綠林籃球俱樂部簽訂2年合約。

現年34歲的瓦蘭邱納斯上季出賽65場，平均只上場13.4分鐘，就能拿下8.7分5.1籃板；但季後賽只出賽4場，平均只打6.3分鐘。

金塊 Jonas Valanciunas

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