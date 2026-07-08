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NBA／勇士為了詹皇不匹配報價！荷蘭中鋒轉戰灰熊當周志豪替補
荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）是受限制自由球員，日前接受灰熊隊3年3000萬美元合約報價。據ESPN報導，勇士隊選擇不匹配，因此他確定轉戰灰熊。
波斯特合約只有第1年900萬美元受保障，灰熊加入135萬美元不太可能達成的激勵獎金，會被算進團隊薪資第二層硬上限計算，讓勇士匹配的意願降低。波斯特後2季年薪都850萬美元，2年都有120萬美元不太可能達成的激勵獎金，這2季合約都完全無保障。
波斯特在2024年選秀二輪第52順位被勇士選中，生涯首季就受到重用，出賽42場，平均得到8.1分3.5籃板，三分命中率40.8%。生涯第二季出賽67場，平均攻下7.7分4.0籃板，雖三分命中率下滑至33.6%，但防守端有進步。
灰熊目前內線人手充足，除了波斯特，還有當家中鋒周志豪（Zach Edey）、探花大前鋒布瑟（Cameron Boozer）、禁區硬漢史都華（Isaiah Stewart），加上能搖擺三、四號位的葛蘭特（Jerami Grant）。
《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，勇士曾討論是否匹配波斯特報價，藉此在賽季中有900萬至1000萬美元左右的交易資產，但最終仍決定放棄匹配，以維持財務彈性。詹姆斯（LeBron James）仍是勇士的焦點，勇士不想被波斯特的合約綁住操作空間。
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