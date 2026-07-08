快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士為了詹皇不匹配報價！荷蘭中鋒轉戰灰熊當周志豪替補

聯合新聞網／ 綜合報導
荷蘭中鋒波斯特（左）、周志豪（右）。 美聯社
荷蘭中鋒波斯特（左）、周志豪（右）。 美聯社

2026世足賽

荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）是受限制自由球員，日前接受灰熊隊3年3000萬美元合約報價。據ESPN報導，勇士隊選擇不匹配，因此他確定轉戰灰熊。

波斯特合約只有第1年900萬美元受保障，灰熊加入135萬美元不太可能達成的激勵獎金，會被算進團隊薪資第二層硬上限計算，讓勇士匹配的意願降低。波斯特後2季年薪都850萬美元，2年都有120萬美元不太可能達成的激勵獎金，這2季合約都完全無保障。

波斯特在2024年選秀二輪第52順位被勇士選中，生涯首季就受到重用，出賽42場，平均得到8.1分3.5籃板，三分命中率40.8%。生涯第二季出賽67場，平均攻下7.7分4.0籃板，雖三分命中率下滑至33.6%，但防守端有進步。

灰熊目前內線人手充足，除了波斯特，還有當家中鋒周志豪（Zach Edey）、探花大前鋒布瑟（Cameron Boozer）、禁區硬漢史都華（Isaiah Stewart），加上能搖擺三、四號位的葛蘭特（Jerami Grant）。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，勇士曾討論是否匹配波斯特報價，藉此在賽季中有900萬至1000萬美元左右的交易資產，但最終仍決定放棄匹配，以維持財務彈性。詹姆斯（LeBron James）仍是勇士的焦點，勇士不想被波斯特的合約綁住操作空間。

勇士 灰熊

相關新聞

NBA／勇士為了詹皇不匹配報價！荷蘭中鋒轉戰灰熊當周志豪替補

荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）是受限制自由球員，日前接受灰熊隊3年3000萬美元合約報價。據ESPN報導，勇士隊選擇不匹配，因此他確定轉戰灰熊。

NBA／不捨布朗穿上別隊球衣 泰托姆坦言：真的很難接受

塞爾蒂克日前將效力球隊9個賽季的前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）交易至76人，正式宣告「雙探花」時代畫下句點。身為多年搭檔的泰托姆（Jayson Tatum）近日公開談及此事，坦言直到現在仍覺得「很奇怪」，也感嘆兩人的合作「結束得太突然」。

NBA／詹皇密會格林引爆聯想！但美媒點真正領跑的是騎士、熱火與76人

隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）正式離開湖人，他的下一站仍持續成為外界關注焦點。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，詹姆斯近日正與勇士前鋒格林（Draymond Green）在一處未公開地點會面，再度引發外界對他加盟勇士、聯手柯瑞（Stephen Curry）的聯想。

NBA／年資差1年家人就能共享醫療福利！法國前鋒先重返歐洲賽場等良機

根據《HoopsHype》記者史考托（Michael Scotto）報導，現年30歲的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）決定暫別NBA，確定與希臘勁旅帕納辛奈科斯（Panathinaikos）達成3年合約，重返歐洲賽場，並將成為歐洲聯賽薪資最高的3名球員之一。

NBA／曾陷毒品爭議又涉酒駕！前湖人冠軍前鋒認罪協商酒駕定罪

現年46歲的前湖人冠軍前鋒歐頓（Lamar Odom）今年1月在「賭城」拉斯維加斯因涉嫌酒駕遭逮捕，根據他的辯護律師貝克（Michael Becker）向《美聯社》透露，歐頓預計將與檢方達成認罪協商，以「不抗辯」方式結案，原本的酒駕指控將降為魯莽駕駛。

NBA／超複雜六方交易成形！勒佛特被送去公鹿、米道頓轉戰巫師

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，活塞隊將勒佛特（Caris LeVert）交易至公鹿隊。巫師隊透過先簽後換交易，得到簽下3年1760萬美元合約的米道頓（Khris Middleton），這兩筆交易形成一筆六方大交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。