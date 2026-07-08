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NBA／不捨布朗穿上別隊球衣 泰托姆坦言：真的很難接受

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆近日談及布朗交易案，坦言直到現在仍覺得「很奇怪」，也感嘆兩人的合作「結束得太突然」。 美聯社。
泰托姆近日談及布朗交易案，坦言直到現在仍覺得「很奇怪」，也感嘆兩人的合作「結束得太突然」。 美聯社。

2026世足賽

塞爾蒂克日前將效力球隊9個賽季的前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）交易至76人，正式宣告「雙探花」時代畫下句點。身為多年搭檔的泰托姆（Jayson Tatum）近日公開談及此事，坦言直到現在仍覺得「很奇怪」，也感嘆兩人的合作「結束得太突然」。

泰托姆日前出席新書宣傳活動時表示，「老實說，真的很奇怪。你和一名隊友一起打了9年球，我很幸運能和他兩度打進總冠軍賽，也一起拿下總冠軍，我們彼此督促，成為今天的自己。」

談到布朗離隊，泰托姆坦言，NBA雖然是夢想舞台，但也是一門生意。

「NBA是一份很棒的工作，但它也有令人難受的一面。你一直以為自己會和某位隊友一直並肩作戰，因為那就是你所熟悉的一切，結果某一天突然發現，他已經不再是你的隊友了。」

「我們都是人，都會有情緒。當你走進球館，發現陪你一起征戰、一起拚搏的隊友已經穿上另一支球隊的球衣，那真的很難接受。」泰托姆說道。

泰托姆進一步表示，「這真的很困難，但也讓我更加珍惜我們曾經一起度過的時光。雖然一切結束得很突然，但這並不代表我們的合作不成功。他為這座城市、這支球隊奉獻了許多，那是一段非常美好的歲月。」

布朗與泰托姆自2017年開始並肩作戰，攜手打進5次東區冠軍賽、2次NBA總冠軍賽，並於2024年共同替塞爾蒂克奪下總冠軍。

隨著布朗離隊，加上佛西維奇（Nikola Vučević也於自由市場離開，塞爾蒂克今夏迎來喬治（Paul George）、康利（Mike Conley）及羅賓森（Mitchell Robinson）等新援。

對此，泰托姆表示雖然會想念老隊友，但也會努力迎接新的開始。

「最困難的是，你會想念那些一起奮戰過的隊友；但同時，你也有新的隊友，需要歡迎他們、接納他們，並一起向前邁進，這之間必須找到平衡。」

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