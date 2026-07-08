NBA／詹皇密會格林引爆聯想！但美媒點真正領跑的是騎士、熱火與76人

隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）正式離開湖人，他的下一站仍持續成為外界關注焦點。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，詹姆斯近日正與勇士前鋒格林（Draymond Green）在一處未公開地點會面，再度引發外界對他加盟勇士、聯手柯瑞（Stephen Curry）的聯想。

查拉尼亞近日作客《First Take》節目時透露，「詹姆斯和格林這周正在某個未公開的地點一起相處，我不知道能不能透露地點，但這也顯示，上周他一直都在和朋友、家人相聚。」

不過，查拉尼亞也在《The Stephen A. Smith Show》強調，勇士想簽下詹姆斯仍有一道巨大關卡。

「勇士在自由市場的整體計畫，就是希望打造柯瑞（Stephen Curry）、格林、詹姆斯以及戴維斯（Anthony Davis）的夢幻組合。」

查拉尼亞進一步表示，「對詹姆斯而言，勇士最大的吸引力就是能和戴維斯一起加盟。如果無法交易來戴維斯，我認為勇士並不是他目前的熱門選項，而且勇士自己也知道這一點。」

「交易核心勢必是巴特勒（Jimmy Butler），還得搭配大量選秀權。如果你是巫師，你現在掌握談判主導權；若你是勇士，是否願意付出多枚首輪籤、多個首輪互換權以及多枚次輪籤，只為了得到戴維斯，再簽下詹姆斯？這是他們必須仔細評估的問題。」查拉尼亞坦言。

因此，查拉尼亞指出，目前真正領跑詹姆斯爭奪戰的球隊，已變成騎士、熱火與76人。

「目前一直被提到的球隊就是騎士、熱火，以及交易來布朗之後的76人。76人原本並不在名單內，所以這次對詹姆斯來說，是真正意義上的自由球員市場，因為他並沒有事先規劃好下一站。」

「勇士曾在不同時間點是熱門選項，現在仍不能完全排除，但情況已經不同了。」查拉尼亞補充道。

現年41歲的詹姆斯剛結束生涯第23個NBA賽季，刷新聯盟歷史紀錄。上季他出賽60場，場均繳出20.9分、7.2助攻、6.1籃板；季後賽則提升至23.2分、7.3助攻、6.7籃板，即使已41歲，仍維持頂級球星水準，入選生涯第22次明星賽。