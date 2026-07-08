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NBA／年資差1年家人就能共享醫療福利！法國前鋒先重返歐洲賽場等良機

聯合新聞網／ 綜合報導
法國前鋒亞布塞萊決定暫別NBA，確定與希臘勁旅帕納辛奈科斯達成3年合約，成為歐洲聯賽薪資最高的3名球員之一。 路透。
法國前鋒亞布塞萊決定暫別NBA，確定與希臘勁旅帕納辛奈科斯達成3年合約，成為歐洲聯賽薪資最高的3名球員之一。 路透。

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根據《HoopsHype》記者史考托（Michael Scotto）報導，現年30歲的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）決定暫別NBA，確定與希臘勁旅帕納辛奈科斯（Panathinaikos）達成3年合約，重返歐洲賽場，並將成為歐洲聯賽薪資最高的3名球員之一。

亞布塞萊過去兩個NBA賽季先後效力76人、公牛尼克，合計場均可攻下8.3分，原本被認為有機會繼續留在NBA，不過在自由市場遲遲未獲理想報價後，最終決定重返歐洲發展。

這項決定也讓外界感到意外，因為亞布塞萊今年稍早曾公開表示，希望能在NBA累積滿5個球季，以取得聯盟最完整的退休醫療福利。

他當時受訪表示，「如果在NBA打滿3年，就能獲得終身退休金；打滿4年，醫療費用終身都有保障；打滿5年，醫療保障還能擴及整個家庭。」

「我希望能在NBA打滿5年，讓家人也能享有這份終身保障，因為人生永遠不知道會發生什麼事。」亞布塞萊強調。

不過，隨著加盟帕納辛奈科斯，亞布塞萊將暫時無法完成這項目標，目前距離5年NBA年資仍差1個賽季，這也是他生涯第二度離開NBA，

儘管如此，30歲的他仍有機會未來重返NBA，不論是在新合約中設有NBA跳脫條款，或待3年合約結束後再度挑戰美國職籃，屆時仍有望完成自己的目標。

NBA 公牛 希臘 尼克 歐洲 法國

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