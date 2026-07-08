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NBA／超複雜六方交易成形！勒佛特被送去公鹿、米道頓轉戰巫師

聯合新聞網／ 綜合報導
米道頓（Khris Middleton，左）。 路透
米道頓（Khris Middleton，左）。 路透

2026世足賽

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，活塞隊將勒佛特（Caris LeVert）交易至公鹿隊。巫師隊透過先簽後換交易，得到簽下3年1760萬美元合約的米道頓（Khris Middleton），這兩筆交易形成一筆六方大交易。

後衛勒佛特去年和活塞簽2年2900萬美元合約，上季出賽60場，平均得到7.4分2.0籃板2.7助攻。活塞將他和2個二輪選秀權送去公鹿，換來前鋒普林斯（Taurean Prince）和哈里斯（Gary Harris），節省薪資空間並創造交易特例。

米道頓上季出賽63場，平均得到10.2分3.7籃板2.8助攻。獨行俠隊和米道頓簽下3年1760萬美元合約，透過先簽後換交易至巫師。巫師送出的羅素（D'Angelo Russell）、1個二輪選秀權及1個二輪選秀交換權，將被送往灰熊隊，加上先前的交易形成一筆六方交易。

完整六方交易細節

1. 巫師

送出：羅素（D'Angelo Russell）、2029年二輪選秀權、2033年二輪、2032年二輪選秀互換權

得到：米道頓（Khris Middleton）、2033年二輪

2. 活塞

送出：勒佛特（Caris LeVert）、薩瑟（Marcus Sasser）、史都華（Isaiah Stewart）、 2個二輪、2028年受保護二輪

得到：柯林斯（John Collins）、普林斯（Taurean Prince）、哈里斯（Gary Harris）、3個二輪、交易特例

3. 灰熊

送出：阿爾德瑪（Santi Aldama）、比貝羅維奇（Tarik Biberovic）簽約權、3個二輪

得到：羅素（D'Angelo Russell）、1個二輪、1個二輪交換權、史都華（Isaiah Stewart）、強森（AJ Johnson）、2030年受保護首輪、2029年二輪

4. 快艇

送出：柯林斯（John Collins）、現金

得到：2028年受保護二輪、交易特例

5. 獨行俠

送出：米道頓（Khris Middleton）、2033年二輪、強森（AJ Johnson）、2030年受保護首輪、2029年二輪

得到：薩瑟（Marcus Sasser）、阿爾德瑪（Santi Aldama）、比貝羅維奇（Tarik Biberovic）簽約權

6. 公鹿

送出：普林斯（Taurean Prince）、哈里斯（Gary Harris）

得到：勒佛特（Caris LeVert）、2個二輪、現金

獨行俠 巫師 活塞 公鹿 灰熊 快艇

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