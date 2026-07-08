NBA／超複雜六方交易成形！勒佛特被送去公鹿、米道頓轉戰巫師

縱橫NBA賽場長達20個賽季，其中包括在2019年帶領暴龍奪冠，40歲的昔日明星控衛羅瑞（Kyle Lowry）在今天實踐了他對多倫多球迷的最後承諾，他與老東家暴龍隊簽下一張象徵性的「一日合約」，並正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。

2026-07-08 07:34