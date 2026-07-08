NBA／曾陷毒品爭議又涉酒駕！前湖人冠軍前鋒認罪協商酒駕定罪

現年46歲的前湖人冠軍前鋒歐頓（Lamar Odom）今年1月在「賭城」拉斯維加斯因涉嫌酒駕遭逮捕，根據他的辯護律師貝克（Michael Becker）向《美聯社》透露，歐頓預計將與檢方達成認罪協商，以「不抗辯」方式結案，原本的酒駕指控將降為魯莽駕駛。

據美媒《TMZ》報導指出，歐頓被指控酒後駕車以及另外2項交通違規，他被指控超過限速41英里（約時速66公里）行駛，當時以超過100英里（約161公里）的時速行駛，以及未打方向燈變換車道，和酒駕等罪名，並於3月出庭時否認所有指控。

根據辯護律師表示，歐頓將提出不抗辯答辯，接受內華達州克拉克郡地方檢察官辦公室提出的協議內容，但不代表承認有罪。

歐頓原訂於今日在拉斯維加斯司法法院接受法官審理，不過庭期已延期至本月稍晚進行認罪程序，律師表示，歐頓屆時預計不需親自出庭。

警方表示，歐頓當時雙眼充血，身上散發大麻味。歐頓則否認飲酒，並向警方表示，是車上乘客正在吸食大麻。

不過警方指出，歐頓現場酒測平衡測試結果「不合格」，包括手指無法碰到鼻尖及站立時失去平衡，因此將他逮捕。

事實上，歐頓過去曾有長期的藥物濫用史，甚至他還在NBA打球時就有這些問題，當時他飽受毒品問題、可卡因成癮和酗酒的困擾，在2001年，當時還效力快艇隊的歐頓被檢驗出吸食大麻，被聯盟處以8場禁賽的處罰。

除此之外，歐頓因毒品問題影響職業生涯，也導致與實境節目明星卡戴珊（Khloé Kardashian）的婚姻破裂。

2013年，歐頓與實境節目明星卡戴珊（Khloé Kardashian）結婚，婚禮還登上《與卡戴珊一家同行》節目，不過兩人同年離婚。當年他也曾因酒駕在洛杉磯遭逮捕，最終同樣以不抗辯方式結案，並被判處3年緩刑。

2015年，歐頓則在內華達州合法妓院「Love Ranch」因古柯鹼和其他毒品攝取過量昏迷，送醫後一度陷入昏迷3天，事後他透露自己曾歷經12次中風及6次心臟病發作，並聲稱當年是在該妓院遭人下毒。至今他仍表示，不記得當晚曾服用毒品。

今年稍早，Netflix也推出紀錄片《Untold》，回顧歐頓的人生故事，以及那次險些奪走他性命的藥物過量事件。

歐頓1999年NBA選秀以首輪第4順位加入聯盟，NBA生涯共征戰14個賽季，曾效力快艇、熱火、湖人及獨行俠，並於2009、2010年隨湖人完成二連霸，成為當家球星布萊恩（Kobe Bryant）的好搭檔，也曾在2011年榮獲年度最佳第六人殊榮。