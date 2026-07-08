快訊

世足賽／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／米契爾頂薪續留騎士 盼攜手詹姆斯完成未竟之業

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米契爾（Donovan Mitchell）。 美聯社
米契爾（Donovan Mitchell）。 美聯社

2026世足賽

騎士隊明星後衛「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）用最實際的行動，證明了他對克里夫蘭的炙熱愛意，他在今天與騎士球團達成協議，簽下一張為期4年、總價值高達2.73億美元的頂薪提前續約合約，並期盼詹姆斯（LeBron James）能夠回歸克城完成「未竟之業」。

米契爾原本合約將在2027年面臨球員選項，但他選擇在合約符合提前續約資格的第一天，就毫不猶豫的與球團簽下長約。值得一提的是，根據薪資專家估算，倘若米契爾願意等到明年夏天再續約，他原本有機會簽下一份5年3.53億美元的超級頂薪。但他選擇少賺近8000萬美元（約台幣26億元）的代價提前鎖定未來，展現了當代巨星少有的忠誠與擔當。

自2022年從爵士轉戰騎士以來，米契爾連續四個賽季入選全明星賽，並三度入選年度最佳陣容，場均進帳26.7分、5.3助攻，是騎士脫離後詹姆斯時代重建期的絕對基石。今年他更率領騎士一路殺進東區決賽，雖然最終慘遭尼克橫掃出局，但他賽後那句「我很抱歉，但我們會回來的，我們會準備好並保持飢渴」，至今仍迴盪在騎士球迷心中。

米契爾的續約不僅穩固了騎士未來核心，也為克里夫蘭接下來的自由市場布局投下震撼彈。據消息來源指出，米契爾對於老大哥（LeBron James）重返克里夫蘭抱持極度開放且歡迎的態度。目前騎士與熱火、勇士、七六人及灰狼同列詹姆斯爭奪戰的領跑者，若這位阿克倫之子決定鳳還巢，米契爾與詹姆斯的夢幻聯手，無疑將讓騎士再度重返爭冠的第一梯隊。

詹姆斯 尼克 米契爾

延伸閱讀

NBA／23年生涯完美結尾？美媒曝騎士「蓋牌清空間」 迎接詹姆斯父子

NBA／詹姆斯10選項包含勇士、76人 經紀人曝排除衛冕軍尼克主因

NBA／詹姆斯自由市場不急做決定 勇士騎士熱火成最熱門下家

灰狼76人騎士都要搶詹姆斯 老詹「最後決定」落在這五隊

相關新聞

NBA／米契爾頂薪續留騎士 盼攜手詹姆斯完成未竟之業

騎士明星後衛「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）用最實際的行動，證明了他對克里夫蘭的炙熱愛意，他在今天與騎士球團達成協議，簽下一張為期4年、總價值高達2.73億美元的頂薪提前續約合約，並期盼詹姆斯（LeBron James）能夠回歸克城完成「未竟之業」。

NBA／一日合約回到奪冠之地 羅瑞宣布高掛球鞋結束20年生涯

縱橫NBA賽場長達20個賽季，其中包括在2019年帶領暴龍奪冠，40歲的昔日明星控衛羅瑞（Kyle Lowry）在今天實踐了他對多倫多球迷的最後承諾，他與老東家暴龍隊簽下一張象徵性的「一日合約」，並正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。

NBA／湖人欲組「勇士連線」 先補中鋒魯尼、下一步瞄準庫明加

湖人今年季後在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，在自由市場上動作頻頻，繼日前簽下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人後，今天傳出與擁有三枚冠軍戒指的前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，將簽下一年390萬美元的合約。

溫網／5小時15分苦戰寫紀錄 39歲約克維奇挺進4強迎戰辛納

39歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度於全英俱樂部的草地上書寫傳奇，在今天溫網男單8強賽中，名列第7種子的他與第3種子加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤，歷經5小時15分鐘的歷史性惡戰，最終以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。