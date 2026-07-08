NBA／一日合約回到奪冠之地 羅瑞宣布高掛球鞋結束20年生涯

縱橫NBA賽場長達20個賽季，其中包括在2019年帶領暴龍奪冠，40歲的昔日明星控衛羅瑞（Kyle Lowry）在今天實踐了他對多倫多球迷的最後承諾，他與老東家暴龍隊簽下一張象徵性的「一日合約」，並正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。

「正如我一直告訴你們的，這一天正式到來了，我將以多倫多暴龍球員的身分退休。」羅瑞特別選擇在美國時間7月7日對外宣布這個消息，正是為了向他在暴龍時期所身穿的「7號」戰袍致敬。

作為NBA歷史上僅有12位能征戰20個賽季的長青樹之一，羅瑞與保羅（Chris Paul）更是聯盟唯二達成此里程碑的控球後衛。雖然生涯發跡於曼菲斯，並曾流轉於火箭、熱火，且過去幾個賽季還回到家鄉效力76人，但對羅瑞而言，唯有多倫多才是他真正的精神故鄉。

「多倫多是我的家，家是一種感覺、一種舒適，一個讓你不斷想待在那裡的地方。」羅瑞表示，在他長達20年的球員生涯中，有9個賽季奉獻給了暴龍，不僅在此6度入選全明星賽，更在2019年攜手雷納德（Kawhi Leonard）為多倫多奪下隊史首座總冠軍，並被暴龍球迷稱為「GROAT」（史上最偉大的猛龍球員）球員。

生涯累積1187場例行賽、轟入2209顆三分球（歷史第14位）的羅瑞，在結束球員身份前已找好新工作，在去年就成為亞馬遜的影片分析師。