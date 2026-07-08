快訊

批李洋「改革從來不是二分法」 運彩公會理事長何昱奇突宣布退出營運

世足賽／PK大戰瓦爾加斯建功 瑞士險勝哥倫比亞暌違72年挺進8強

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／一日合約回到奪冠之地 羅瑞宣布高掛球鞋結束20年生涯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅瑞（Kyle Lowry）正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。 美聯社
羅瑞（Kyle Lowry）正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。 美聯社

2026世足賽

縱橫NBA賽場長達20個賽季，其中包括在2019年帶領暴龍奪冠，40歲的昔日明星控衛羅瑞（Kyle Lowry）在今天實踐了他對多倫多球迷的最後承諾，他與老東家暴龍隊簽下一張象徵性的「一日合約」，並正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。

「正如我一直告訴你們的，這一天正式到來了，我將以多倫多暴龍球員的身分退休。」羅瑞特別選擇在美國時間7月7日對外宣布這個消息，正是為了向他在暴龍時期所身穿的「7號」戰袍致敬。

作為NBA歷史上僅有12位能征戰20個賽季的長青樹之一，羅瑞與保羅（Chris Paul）更是聯盟唯二達成此里程碑的控球後衛。雖然生涯發跡於曼菲斯，並曾流轉於火箭、熱火，且過去幾個賽季還回到家鄉效力76人，但對羅瑞而言，唯有多倫多才是他真正的精神故鄉。

「多倫多是我的家，家是一種感覺、一種舒適，一個讓你不斷想待在那裡的地方。」羅瑞表示，在他長達20年的球員生涯中，有9個賽季奉獻給了暴龍，不僅在此6度入選全明星賽，更在2019年攜手雷納德（Kawhi Leonard）為多倫多奪下隊史首座總冠軍，並被暴龍球迷稱為「GROAT」（史上最偉大的猛龍球員）球員。

生涯累積1187場例行賽、轟入2209顆三分球（歷史第14位）的羅瑞，在結束球員身份前已找好新工作，在去年就成為亞馬遜的影片分析師。

羅瑞 NBA 多倫多

延伸閱讀

NBA／暴龍隊魂正式告別！羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

NBA／35歲雷納德交易重返暴龍 快艇雙星實驗宣告失敗邁向新局

NBA／震撼！雷納德重返暴龍倒數 快艇態度轉彎啟動交易談判

NBA／詹姆斯告別湖人！第24季「決定」轉戰新東家 是否聯手柯瑞引爆想像？

相關新聞

NBA／一日合約回到奪冠之地 羅瑞宣布高掛球鞋結束20年生涯

縱橫NBA賽場長達20個賽季，其中包括在2019年帶領暴龍奪冠，40歲的昔日明星控衛羅瑞（Kyle Lowry）在今天實踐了他對多倫多球迷的最後承諾，他與老東家暴龍隊簽下一張象徵性的「一日合約」，並正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。

NBA／湖人欲組「勇士連線」 先補中鋒魯尼、下一步瞄準庫明加

湖人今年季後在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，在自由市場上動作頻頻，繼日前簽下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人後，今天傳出與擁有三枚冠軍戒指的前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，將簽下一年390萬美元的合約。

溫網／5小時15分苦戰寫紀錄 39歲約克維奇挺進4強迎戰辛納

39歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度於全英俱樂部的草地上書寫傳奇，在今天溫網男單8強賽中，名列第7種子的他與第3種子加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤，歷經5小時15分鐘的歷史性惡戰，最終以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。