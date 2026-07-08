快訊

批李洋「改革從來不是二分法」 運彩公會理事長何昱奇突宣布退出營運

世足賽／PK大戰瓦爾加斯建功 瑞士險勝哥倫比亞暌違72年挺進8強

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人欲組「勇士連線」 先補中鋒魯尼、下一步瞄準庫明加

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James） 美聯社
洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James） 美聯社

2026世足賽

湖人今年季後在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，在自由市場上動作頻頻，繼日前簽下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人後，今天傳出與擁有三枚冠軍戒指的前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，將簽下一年390萬美元的合約。

將在新賽季正式進入「唐西奇（Luka Doncic）時代」的湖人，今年補強大動作不斷，在日前將中鋒艾頓（Deandre Ayton）交易至巫師後，魯尼的到來將實質填補禁區替補戰力。

然而紫金大軍的野心顯然不僅於此，總管佩林卡（Rob Pelinka）已將下一個目標瞄準前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），期盼這組昔日「勇士連線」成為為唐西奇添冠幫手。

庫明加在老鷹拒絕執行其2430萬美元的球隊選項後成為全自由球員，據消息來源指出，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）與佩林卡已在第一時間與庫明加進行視訊會面，為他描繪了在唐西奇身旁擔任高出賽時間核心側翼的藍圖。

儘管湖人先前因簽下凱斯勒、塞克斯頓（Collin Sexton）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等球員導致薪資空間緊縮，但這並未澆熄他們的追求熱情，球團高層與球員近日甚至親自出馬展開「溫情攻勢」。

但目前庫明加與經紀人並未急著點頭，仍在等待市場上的最佳報價，甚至是希望讓湖人與老鷹透過「先簽後換」方式加入，但這將迫使湖人不得不送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、肯奈特（Dalton Knecht）或哈迪（Jaden Hardy）等籌碼，並打包選秀權來打動老鷹。

庫明加 湖人 魯尼

延伸閱讀

NBA／湖人傳不會續留八村壘 補強重心轉向庫明加、替補長人

NBA／湖人補強還沒結束！傳有意前勇士庫明加「強化防守」

NBA／老鷹不排除重簽庫明加 湖人公鹿騎士也傳有興趣爭取

NBA／續留里夫斯又引進中鋒凱斯勒 湖人光速補強讓唐西奇很滿意

相關新聞

NBA／一日合約回到奪冠之地 羅瑞宣布高掛球鞋結束20年生涯

縱橫NBA賽場長達20個賽季，其中包括在2019年帶領暴龍奪冠，40歲的昔日明星控衛羅瑞（Kyle Lowry）在今天實踐了他對多倫多球迷的最後承諾，他與老東家暴龍隊簽下一張象徵性的「一日合約」，並正式宣布高掛球鞋，為自己傳奇且輝煌的職業生涯畫下完美句點。

NBA／湖人欲組「勇士連線」 先補中鋒魯尼、下一步瞄準庫明加

湖人今年季後在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，在自由市場上動作頻頻，繼日前簽下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人後，今天傳出與擁有三枚冠軍戒指的前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，將簽下一年390萬美元的合約。

溫網／5小時15分苦戰寫紀錄 39歲約克維奇挺進4強迎戰辛納

39歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度於全英俱樂部的草地上書寫傳奇，在今天溫網男單8強賽中，名列第7種子的他與第3種子加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤，歷經5小時15分鐘的歷史性惡戰，最終以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。