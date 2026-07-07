NBA／鵜鶘降低墨菲交易要價 傳塞爾蒂克勇士活塞等隊感興趣

紐奧良鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）的交易市場可能出現新變化。根據報導，鵜鶘已經將墨菲的交易要價，從原本等同於4個首輪選秀權的籌碼，降低至3個首輪選秀權左右，這對有意爭取他的球隊來說，無疑是一個正面訊號。

報導指出，目前包括波士頓塞爾蒂克、底特律活塞、金州勇士、洛杉磯快艇與亞特蘭大老鷹，都在不同程度上關注墨菲的交易市場。

其中塞爾蒂克近期完成布朗（Jaylen Brown）交易案，將布朗送走後換回喬治（Paul George）、2個首輪選秀權與2個二輪選秀權，手中多了額外選秀資產。文中表示，塞爾蒂克一直有在觀察墨菲的交易市場，而這些新增選秀籌碼，正是鵜鶘過去在交易談判中希望獲得的資產。

活塞也被認為長期對墨菲有興趣，但過去一直覺得鵜鶘要價太高。如今墨菲的報價從等同4個首輪降到3個首輪後，外界也好奇，活塞在自由球員市場失去哈里斯（Tobias Harris）後，是否會因此提高出手交易的意願。

勇士方面則仍存在變數。他們對墨菲的興趣仍有待觀察，因為球隊目前還牽動詹姆斯（LeBron James）自由球員追求案，勇士接下來的操作方向可能會取決於詹姆斯市場的發展。

快艇則是在交易雷納德（Kawhi Leonard）後，手中擁有更多選秀籌碼，可用來追求現年26歲的墨菲。以快艇目前年輕核心的時間軸來看，墨菲的年齡、身材與外線能力都相當符合球隊未來規劃。

老鷹同樣長期關注墨菲與其他可能進入市場的球員。亞特蘭大手中握有多個未來首輪選秀權，也有可用於交易的合約，因此具備提出報價的彈性。

不過，墨菲真正合理的交易價值仍是聯盟內部討論焦點。美媒指出，在布朗與雷納德今年休賽季交易中都只換回2個首輪選秀權後，部分NBA高層認為，這應該就是墨菲交易回報的上限。但也有另一派看法認為，墨菲目前合約還剩3年8700萬美元，球隊仍可長期掌控合約，這樣具價值的薪資結構可能讓鵜鶘成功多換回第3個首輪籌碼。

墨菲現年26歲，憑藉身材、投射能力與長期合約控制權，成為目前交易市場上最受關注的側翼之一。雖然鵜鶘仍希望換回相當可觀的報價，但隨著要價傳出下修，可能讓更多有興趣的球隊開始更認真投入談判，也讓墨菲是否會在休賽季轉隊成為後續觀察焦點。