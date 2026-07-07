NBA／安戴托昆波轉戰熱火改穿7號 波提斯選95號隊史首見

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰邁阿密熱火後，將迎來職業生涯新篇章，而他的球衣號碼也將正式改變。根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）報導，這位希臘球星預計將在熱火改穿7號球衣，告別過去在密爾瓦基長年使用、也最具代表性的34號。

安戴托昆波整個公鹿生涯都穿著34號球衣，這個號碼見證他從一名充滿潛力的年輕球員，成長為2屆NBA年度MVP、NBA總冠軍、總冠軍賽MVP，以及這個世代最具統治力的球員之一。如今他轉戰邁阿密，也象徵34號傳奇將留在密爾瓦基，而他則以全新號碼開啟熱火時代。

目前熱火球團也已開始處理相關後續問題。由於先前已有部分球迷購買印有安戴托昆波招牌34號的熱火球衣，球團正在尋找方式協助這些球迷調整或補救，避免新號碼確定後造成困擾。

安戴托昆波日前在與社群名人Neon的Twitch直播中，就曾暗示可能更換球衣號碼。當Neon建議他選擇7號時，安戴托昆波回應：「7號……這不是個壞號碼，我要選這個。」當時他也表示自己還沒有正式決定，但如今看來，這項建議可能真的影響了他的選擇。

在熱火隊史中，最近一位穿過7號球衣的是韋爾（Kel'el Ware）。此外，過去也有多位知名球員曾穿著熱火7號，包括德拉基奇（Goran Dragic）在2015年至2021年效力期間，以及羅瑞（Kyle Lowry）在2022年至2024年效力期間，都曾披上這個號碼。

不只安戴托昆波改號，與他一起從公鹿被交易到熱火的波提斯（Bobby Portis），也將換上全新號碼。這名老將長人預計在邁阿密穿95號，而這個號碼過去從未有熱火球員使用過，將寫下隊史首見紀錄。

波提斯過去在公鹿穿9號，憑藉拚勁、身體對抗、板凳得分火力與情緒感染力，成為密爾瓦基球迷喜愛的球員之一。轉戰熱火後，他將在安戴托昆波與阿德巴約（Bam Adebayo）身邊，提供另一名具經驗與硬度的前場戰力。

對熱火而言，安戴托昆波不只是球隊新核心，也代表邁阿密正式進入全新爭冠周期。從34號改穿7號，對他而言既是告別密爾瓦基時代，也是象徵自己在南灘重新出發的重要標誌。