快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／中鋒市場大通膨！各隊重新囤積長人 溫班亞瑪效應改變建隊邏輯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪的活躍將引發各隊囤積長人以做對抗。 法新社
溫班亞瑪的活躍將引發各隊囤積長人以做對抗。 法新社

2026世足賽

NBA今年休賽季各隊在中鋒位置上大手筆投入，聯盟高層也注意到市場上長人行情明顯升高，禁區球員的合約價格正快速攀升。

洛杉磯湖人透過先簽後換交易，送出2個首輪選秀權、2個二輪選秀權與2個選秀權互換權，從猶他爵士取得凱斯勒（Walker Kessler）。湖人將凱斯勒視為搭配唐西奇（Luka Doncic）的長期中鋒答案，並在交易中與他簽下4年1.3億美元合約。

一名NBA人事主管表示：「過去幾年有好幾支球隊都想要凱斯勒，如果這真的是完全開放市場，其他球隊可能也願意提出類似報價。不過原則上來說，我會擔心和安吉家族做大交易。」

除了湖人重金補進凱斯勒，其他多名中鋒也在市場上獲得可觀合約。過去2季僅出賽74場的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），與金州勇士簽下2年4000萬美元合約；傷病史相當豐富的威廉斯（Robert Williams III），則從波特蘭拓荒者拿到3年4400萬美元合約。

上季場均上場時間不到20分鐘的羅賓森（Mitchell Robinson），獲得塞爾蒂克3年4700萬美元合約；生涯多半擔任替補的蘭德爾（Jock Landale），也與老鷹簽下1年1400萬美元合約；至於剛經歷球季報銷前十字韌帶傷勢的華格納（Moritz Wagner），則獲得布魯克林籃網2年1900萬美元合約，預計擔任替補角色。

羅賓森(前)防守<a href='/search/tagging/2/溫班亞瑪' rel='溫班亞瑪' data-rel='/2/212217' class='tag'><strong>溫班亞瑪</strong></a>收到一定程度效果。 路透社
羅賓森(前)防守溫班亞瑪收到一定程度效果。 路透社

雖然這些合約並非全部都是完全保障，但整體趨勢已明確反映出聯盟各隊對身材與禁區高度的需求正在增加。有部分人士認為，這種變化與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的強勢崛起有關，因為他的出現正在重新定義聯盟對中鋒與長人位置的標準。

不過，一名東區球隊高層則認為，今年夏天真正被低估的一筆操作，是雷霆留下哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。

這名高層表示：「我幾乎沒有看到有人討論這件事，但雷霆用這個價格留下哈爾特斯坦，可能是今年夏天最好的合約之一。」

哈爾特斯坦與雷霆簽下3年7500萬美元延長合約，平均年薪相較前一份合約還略為下降。在今年中鋒市場全面升溫、多名長人即使帶有傷病風險或角色限制仍能取得高薪的背景下，雷霆以相對合理價格留住具即戰力的禁區球員，也讓這筆續約更顯得精明。

溫班亞瑪 馬刺

相關新聞

NBA／鵜鶘降低墨菲交易要價 傳塞爾蒂克勇士活塞等隊感興趣

紐奧良鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）的交易市場可能出現新變化。根據報導，鵜鶘已經將墨菲的交易要價，從原本等同於4個首輪選秀權的籌碼，降低至3個首輪選秀權左右，這對有意爭取他的球隊來說，無疑是一個正面訊號。

NBA／安戴托昆波轉戰熱火改穿7號 波提斯選95號隊史首見

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰邁阿密熱火後，將迎來職業生涯新篇章，而他的球衣號碼也將正式改變。根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）報導，這位希臘球星預計將在熱火改穿7號球衣，告別過去在密爾瓦基長年使用、也最具代表性的34號。

NBA／中鋒市場大通膨！各隊重新囤積長人 溫班亞瑪效應改變建隊邏輯

NBA今年休賽季各隊在中鋒位置上大手筆投入，聯盟高層也注意到市場上長人行情明顯升高，禁區球員的合約價格正快速攀升。

NBA／看衰熱火補強字母哥 聖堂射手點出疑慮：可能會和公鹿爭附加賽

邁阿密熱火休賽季重磅交易補進安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），可說是震撼全聯盟，球隊也重新成為爭冠熱門正式進入「不奪冠就是失敗」模式。不過從擁有3屆冠軍戒的「聖堂射手」格林（Danny Green）角度來看，他顯然並不看好熱火新賽季前景，認為球隊即使擁有安戴托昆波與阿德巴約（Bam Ad，ebayo），整體陣容深度仍嫌不足，一旦主力受傷，戰績恐怕會大受影響。

世界盃男籃／SGA率加拿大痛宰牙買加38分 6戰全勝挺進下一輪

靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下16分、5助攻、4抄截，加拿大在主場展現壓倒性戰力，從開賽一路領先到終場，最終以116：78大勝牙買加。

籃球／58連勝「獨孤求敗」！ 美國隊U17輕取塞爾維亞完成8連霸

美國隊再度證明自己在世界青年籃壇的絕對統治力！在土耳其伊斯坦堡舉行的2026年FIBA U17籃球世界盃決賽中，美國隊再以107：81狂勝塞爾維亞，奪下隊史第8座U17世界盃冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。