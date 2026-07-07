NBA／中鋒市場大通膨！各隊重新囤積長人 溫班亞瑪效應改變建隊邏輯

NBA今年休賽季各隊在中鋒位置上大手筆投入，聯盟高層也注意到市場上長人行情明顯升高，禁區球員的合約價格正快速攀升。

洛杉磯湖人透過先簽後換交易，送出2個首輪選秀權、2個二輪選秀權與2個選秀權互換權，從猶他爵士取得凱斯勒（Walker Kessler）。湖人將凱斯勒視為搭配唐西奇（Luka Doncic）的長期中鋒答案，並在交易中與他簽下4年1.3億美元合約。

一名NBA人事主管表示：「過去幾年有好幾支球隊都想要凱斯勒，如果這真的是完全開放市場，其他球隊可能也願意提出類似報價。不過原則上來說，我會擔心和安吉家族做大交易。」

除了湖人重金補進凱斯勒，其他多名中鋒也在市場上獲得可觀合約。過去2季僅出賽74場的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），與金州勇士簽下2年4000萬美元合約；傷病史相當豐富的威廉斯（Robert Williams III），則從波特蘭拓荒者拿到3年4400萬美元合約。

上季場均上場時間不到20分鐘的羅賓森（Mitchell Robinson），獲得塞爾蒂克3年4700萬美元合約；生涯多半擔任替補的蘭德爾（Jock Landale），也與老鷹簽下1年1400萬美元合約；至於剛經歷球季報銷前十字韌帶傷勢的華格納（Moritz Wagner），則獲得布魯克林籃網2年1900萬美元合約，預計擔任替補角色。

羅賓森(前)防守溫班亞瑪收到一定程度效果。 路透社

雖然這些合約並非全部都是完全保障，但整體趨勢已明確反映出聯盟各隊對身材與禁區高度的需求正在增加。有部分人士認為，這種變化與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的強勢崛起有關，因為他的出現正在重新定義聯盟對中鋒與長人位置的標準。

不過，一名東區球隊高層則認為，今年夏天真正被低估的一筆操作，是雷霆留下哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。

這名高層表示：「我幾乎沒有看到有人討論這件事，但雷霆用這個價格留下哈爾特斯坦，可能是今年夏天最好的合約之一。」

哈爾特斯坦與雷霆簽下3年7500萬美元延長合約，平均年薪相較前一份合約還略為下降。在今年中鋒市場全面升溫、多名長人即使帶有傷病風險或角色限制仍能取得高薪的背景下，雷霆以相對合理價格留住具即戰力的禁區球員，也讓這筆續約更顯得精明。