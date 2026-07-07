NBA／看衰熱火補強字母哥 聖堂射手點出疑慮：可能會和公鹿爭附加賽

邁阿密熱火休賽季重磅交易補進安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），可說是震撼全聯盟，球隊也重新成為爭冠熱門正式進入「不奪冠就是失敗」模式。不過從擁有3屆冠軍戒的「聖堂射手」格林（Danny Green）角度來看，他顯然並不看好熱火新賽季前景，認為球隊即使擁有安戴托昆波與阿德巴約（Bam Adebayo），整體陣容深度仍嫌不足，一旦主力受傷，戰績恐怕會大受影響。

格林近日在Podcast節目中談到熱火下季可能排名時表示，即使熱火完成今年休賽季最大交易，得到安戴托昆波，他仍認為這支球隊未必能直接躋身東區頂級強權，甚至可能和安戴托昆波前東家公鹿一樣，落在附加賽區間。

格林直言：「如果字母哥出現小腿拉傷，他們今年就會掉進樂透區。我認為這兩支球隊都會在附加賽。除了阿德巴約和字母哥之外，他們沒有太多天賦。」

格林也對熱火陣容深度保持懷疑，即使球隊傳出可能追求3屆明星後衛比爾（Bradley Beal），他仍不認為這能徹底改變熱火的問題。格林表示：「這兩支球隊都不夠強大。字母哥之前在密爾瓦基，他們也不強。並不是字母哥轉去了邁阿密，他們就會變得更好。」

熱火補進安戴托昆波確實是休賽季最具震撼性的操作，但這筆交易也讓球隊在自由球員市場上的操作空間受到限制。這代表熱火接下來預計不會追求另一名頂級大牌球星，而是鎖定能填補特定功能的角色球員，圍繞安戴托昆波與阿德巴約打造更完整陣容。

目前熱火已與豐泰奇歐（Simone Fontecchio）簽下1年合約，讓他續留邁阿密。豐泰奇歐具備外線投射能力，也能在攻守兩端提供一定彈性，被認為是適合搭配安戴托昆波的球員之一，能在他切入吸引防守後拉開空間。

此外，熱火稍早也宣布與重要前鋒維金斯（Andrew Wiggins）續簽3年6400萬美元新合約，確保側翼攻守戰力。維金斯的防守能力與轉換進攻經驗，將是熱火新陣容中不可或缺的一環。

熱火也被點名是可能追求比爾的球隊之一。比爾已正式拒絕執行下季價值560萬美元的球員選項，成為完全自由球員。若熱火能以合理價格補進比爾，將有機會進一步提升後場持球與得分火力。

另一方面，熱火也在自由球員市場補進經驗豐富的射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。他能提供外線空間與老將領導力，理論上可在安戴托昆波與阿德巴約身邊扮演重要角色。

不過，格林的疑慮仍在於，熱火整體陣容是否足以支撐漫長賽季，以及季後賽強敵環伺的高強度競爭。另一方面，格林也擔憂，即便安戴托昆波與阿德巴約的前場組合極具威脅，但若角色球員無法穩定輸出，或主力健康出現狀況，熱火仍可能陷入起伏。

對已經押上未來重本換來安戴托昆波的邁阿密而言，新賽季不只要證明自己具備爭冠實力，也必須回應外界對陣容深度與穩定性的質疑。