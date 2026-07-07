世界盃男籃／SGA率加拿大痛宰牙買加38分 6戰全勝挺進下一輪

靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下16分、5助攻、4抄截，加拿大在主場展現壓倒性戰力，從開賽一路領先到終場，最終以116：78大勝牙買加。

加拿大在世界盃美洲區資格賽B組6戰全勝，完美晉級第二輪，距離取得明年卡達世界盃門票又更近一步。這支加拿大隊擁有多名NBA球星，整體陣容深度與天賦明顯高出對手一截。

布魯克斯（Dillon Brooks）攻下全隊最高20分，奈哈德（Andrew Nembhard）也打出高效率表現，進帳17分，幫助加拿大以強勢姿態結束第一輪賽程。

在TD Coliseum滿場觀眾面前，加拿大開局便快速掌控比賽節奏，全隊投籃命中率高達57.8%，進攻端幾乎完全壓制牙買加。比賽進入第三節時，加拿大最多曾領先達41分，之後亞歷山大與隊友也未再給對手機會，順利拿下第一輪收官戰勝利。

牙買加最終以1勝5敗結束第一輪，在B組墊底，也確定從FIBA世界盃資格賽出局。加拿大則將帶著6勝0敗不敗戰績進入下一階段，接下來會與D組晉級球隊合併組成F組，對手包括阿根廷、烏拉圭與巴拿馬。

在即將於8月底至9月初進行的世界盃資格賽第4階段，加拿大預計將先對上阿根廷，之後再作客挑戰巴拿馬。以目前狀態來看，加拿大不只展現晉級實力，更被視為美洲區最具威脅性的強權球隊之一。