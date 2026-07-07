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籃球／58連勝「獨孤求敗」！ 美國隊U17輕取塞爾維亞完成8連霸

聯合新聞網／ 綜合外電報導
美國隊持續展現完美統治力，奪下隊史第8座U17世界盃冠軍。 歐新社
美國隊持續展現完美統治力，奪下隊史第8座U17世界盃冠軍。 歐新社

2026世足賽

美國隊再度證明自己在世界青年籃壇的絕對統治力！在土耳其伊斯坦堡舉行的2026年FIBA U17籃球世界盃決賽中，美國隊再以107：81狂勝塞爾維亞，奪下隊史第8座U17世界盃冠軍。

根據統計，自2010年首屆U17賽事創辦以來，美國隊已經包辦全部8屆冠軍，累積戰績更達驚人的58勝0敗，維持讓人難以想像的不敗神話。

談到8連霸與不敗紀錄，美國隊總教練費區（Scott Fitch）表示：「這很特別。我們非常尊重世界上其他球隊，也知道自己必須努力，但這是一種巨大的感恩感。這些孩子非常努力，他們完全投入其中，帶著正確心態來到這裡，也為彼此而戰。當你做到這些事情時，通常就會有好事發生。」

本場決賽在伊斯坦堡籃球發展中心進行，現場吸引3544名觀眾進場。塞爾維亞上半場仍試圖緊咬比分，但美國隊在下半場展現強大壓制力，逐步拉開差距並完全掌控比賽節奏，最終以26分差大勝封王。

美國隊此役由布姆傑（Joaquim Boumtje Boumtje）繳出20分、15籃板、3阻攻的全能表現，成為禁區最關鍵支柱。羅瑟（Clarence Rosser Jr.）攻下全隊最高23分，布萊克（Beckham Black）掌控比賽節奏，貢獻12分、10助攻、3抄截，幫助美國隊在攻守兩端都壓制對手。

塞爾維亞雖然未能奪冠，但闖進決賽已經寫下隊史在FIBA U17世界盃最佳成績，這也是他們繼2014年拿下第3名後，隊史第2度站上頒獎台。塞爾維亞此役最大亮點是庫斯圖里察（Nikola Kusturica），他在決賽狂轟37分，刷新FIBA U17世界盃決賽單場得分紀錄，但仍漢米爾頓（William Hamilton）挹注16分，巴薩蘭（Yahya Basaran）則有14分、10籃板。這面銅牌也讓澳洲繼2012年與2014年兩度拿下銀牌後，再度在U17世界盃站上頒獎台。

本屆2026年FIBA U17籃球世界盃最終排名依序為美國、塞爾維亞、澳洲、土耳其、法國、加拿大、立陶宛、波多黎各、斯洛維尼亞、中國、象牙海岸、紐西蘭、義大利、日本、委內瑞拉與喀麥隆。

美國隊以8屆全勝封王、58戰不敗的驚人紀錄，持續鞏固在U17世界盃史上的絕對霸主地位。

美國隊達成U17世界盃8連霸。圖截自X
美國隊達成U17世界盃8連霸。圖截自X

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