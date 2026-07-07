世界盃男籃／美國隊1分險勝墨西哥晉級 詹姆斯關鍵罰球守住勝利

FIBA世界盃美洲區資格賽再度上演驚險結局，前一場以1分之差戲劇化逆轉險勝多明尼加的美國隊，這次面對墨西哥又打到最後一刻，最終靠著詹姆斯（Mike James）關鍵罰球守住領先，以94：93驚險擊敗墨西哥，帶走一場重要勝利。

雖然此役過程並不輕鬆，但美國隊仍在關鍵時刻挺住壓力。美國隊在第一輪賽程結束後，以5勝1敗戰績高居A組第1，確定晉級下一輪。而在第二輪小組中，美國隊、墨西哥和多明尼加將和C組3支球隊硬碰硬，確保前3名以獲得世界盃門票。

效力歐洲籃球聯賽的球星詹姆斯，此役打出全能表現，他出賽19分鐘，繳出19分、8籃板、7助攻，並且在比賽最後1分鐘連續命中關鍵進球。終場前7秒，詹姆斯在被犯規後穩穩罰進2球，幫助美國隊重新取得領先，也成為球隊驚險贏球的關鍵人物。

曾效力過多支NBA球隊的前鋒克雷格（Torrey Craig），則是美國隊此役得分最高球員，全場攻下23分、6籃板。他在終場前1分43秒命中關鍵三分球，幫助美國隊取得1分領先，也為最後勝利奠定重要基礎。

墨西哥後場核心克魯茲（Pako Cruz）攻下最高的30分，另送出4次助攻，差點帶領球隊完成逆轉，可惜最後一擊未能命中。