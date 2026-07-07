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NBA／交易布朗並非節省薪資！塞爾蒂克總裁拆「雙探花」 坦言：我真的因此失眠

聯合新聞網／ 綜合報導
史蒂芬斯與老闆齊澤姆今日首度公開說明，外界對於布朗交易的各種質問。 法新社。
史蒂芬斯與老闆齊澤姆今日首度公開說明，外界對於布朗交易的各種質問。 法新社。

2026世足賽

塞爾蒂克日前震撼將效力9年的前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）交易至76人，總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）與老闆齊澤姆（Bill Chisholm）今日首度公開說明外界的各種質問。其中，史蒂芬斯強調這項決定完全是為了提升球隊競爭力，而非節省薪資，甚至真的因此失眠。

近幾年球隊雖然例行賽戰績出色，但史蒂芬斯認為未來爭冠道路已愈來愈困難。

「當我檢視球隊、聯盟發展方向，以及我們近幾年的表現後，我認為未來的路變得更艱難。也許我是錯的，但我們有70%的薪資空間，以及極高比例的球權都集中在兩名球員身上。」

史蒂芬斯認為，如今NBA想要奪冠，深度比以往更加重要，「看看近幾年的冠軍隊伍就知道，你必須打造足夠的板凳深度，設法去彌補那些無法取代的球星。」

「這不是否定布朗，如果你擁有布朗，你當然應該圍繞他打造球隊，但我們認為深度，以及進攻方式的多元化，現在更加重要。」史蒂芬斯補充道。

至於外界質疑交易回來的選秀權價值有限，史蒂芬斯坦言理解球迷心情。

「我也是球迷，小時候根本不在乎球隊交易回多少選秀權，尤其是次輪籤。但我們認為這筆交易裡，有兩枚具有很高潛力的首輪資產，未來都有機會成為重要籌碼。」

史蒂芬斯也表示，自己與布朗之間沒有任何嫌隙，但他知道拆散「雙探花」搭檔，對球迷而言非常難接受。

「我真的因此失眠。我知道街上到處都是7號球衣，我自己都買過幾件。我完全理解球迷的感受。有人今天還問我想不想回去當教練，老實說，這一周我真的有想過。這份工作不是膽小的人能做的。」

除此之外，史蒂芬斯強調這類重大交易絕非倉促決定，「這不是能草率做出的決定。我知道很多人不這麼認為，但我可以接受。」

史蒂芬斯進一步說道，「我們並不覺得一定得做點什麼。除非我們認為，這筆交易能讓球隊維持競爭力，同時增加未來的操作彈性，否則我們不會出手。」

齊澤姆則再次否認，交易布朗是為了省錢，「絕對不是。這完全是為了贏球。我相信我們擁有全NBA最好的管理團隊，他們經過完整評估後認為，這是最有機會讓球隊持續贏球的方法，我們願意花任何需要花的錢。」

談到喬治時，史蒂芬斯表明自己很喜歡保羅，「他是一位非常出色的球員，不久前我們才和76人交手，他既能在某一節甚至半場接管比賽，也能在攻守兩端扮演完美的輔助角色。」

由於交易對象是剛在季後賽淘汰自己的76人，史蒂芬斯也坦言，心理層面確實很掙扎。

「把一位你非常在乎、也非常尊敬的球員，交易到剛擊敗你的球隊，真的很困難。如果完全相同的報價是來自西區球隊，我大概會選西區，但事情不是那樣發展。」

另外，史蒂芬斯透露這筆交易沒有詢問任何球員，包括泰托姆，「我有一個原則，就是不會詢問球員對其他球員交易的意見，我不想把他們放在那種處境。」

此外，針對外界熱議這筆交易是否過度依賴數據分析，史蒂芬斯則表示，分析數據只是整個決策中很小的一部分，「我們會把所有能取得的資訊整合起來。如果你問我，數據分析占了多少比重，我會說只是很小的一部分。」

史蒂芬斯還打趣表示，籃球營運副總裁札倫（Mike Zarren）和團隊聽到這番話，可能又會對他生氣。

談到是否還會有後續交易時，史蒂芬斯則透露近期沒有再出手的計畫，「我們仍會保持開放態度，但短時間內沒有預期會有其他動作。我們喜歡現在這套陣容，也相信還有持續成長的空間。」

至於這筆交易是否真的能讓塞爾提克變得更強，史蒂芬斯僅回答一句，「我們會知道答案的。」

29歲的布朗是2016年探花，也是2024年總冠軍賽MVP，本季在泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱重傷缺陣期間，場均繳出28.7分、6.9籃板、5.1助攻，MVP票選排名第6，率領塞爾蒂克拿下56勝、東區第2種子。

此外，塞爾蒂克也持續補強陣容，目前以3年4700萬美元簽下中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），並以1年合約補進資深後衛康利（Mike Conley），同時與禁區主力克塔（Neemias Queta）完成4年5600萬美元續約。

NBA 布朗

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