NBA／力壓探花布瑟連2戰驚豔全場 榜眼彼特森：我是Kobe型球員

NBA加州夏季聯賽今天上演焦點對決，爵士隊榜眼彼特森（Darryn Peterson）與灰熊隊探花布瑟（Cameron Boozer）正面交鋒。彼特森繳出25分、12助攻的優異數據，率領爵士以109：100擊敗灰熊，賽後還談到自己的偶像布萊恩（Kobe Bryant）。

彼特森夏季聯賽首戰就狂轟28分，但只有2次助攻且發生8次失誤。今天彼特森拿下25分12助攻，只發生2次失誤；布瑟也繳出18分7籃板4助攻的不俗成績。

彼特森的球風讓外界想起湖人已故傳奇布萊恩，彼特森也認可這個說法，「我一直都這麼說，我是Kobe類型的，只要有機會展現統治力，我就會試著做到，所以比賽最後階段，我就是想終結對手。」

彼特森談到效法布萊恩的球風，「那是一種心態，不只是技術、得分能力或名人堂球員身分，我就是很喜歡他的心態，我甚至把它刺在身上。」當被問到是否認同「黑曼巴2.0」的封號？彼特森謙虛表示，「我正在努力成為那樣的人，但我現在還不會這麼說。」