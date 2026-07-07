NBA／湖人「滅火箭五虎」全離隊！美媒曝八村壘因大谷選快艇

日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）離開湖人隊，與快艇隊簽下2年2800萬美元合約，第2年為球隊選項。這也代表湖人隊在季後賽首輪擊敗火箭隊時的「先發五虎」，都已確定在這個休賽季離隊。

湖人隊季後賽首輪與火箭隊交手，前5場先發五人都是史馬特（Marcus Smart）、肯納德（Luke Kennard）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘和艾頓（Deandre Ayton）。直到第6場才換上傷癒歸隊的里夫斯（Austin Reaves），最終湖人以4：2淘汰火箭。

詹姆斯在自由市場開市前就宣告離開湖人，隨後肯納德轉投太陽隊，史馬特加入火箭，艾頓被交易到巫師隊，八村壘則是選擇轉戰同城的快艇。

八村壘透過IG限時動態感性與湖人隊告別，「謝謝湖人國度3年的陪伴，我們一起創造許多美好時刻，我會永遠記得我們一起留下的回憶。」

《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）提到，八村壘在唐西奇（Luka Doncic）希望留下的球員名單上，但湖人想要更多防守型球員，快艇擁有湖人沒有的薪資空間，加上八村壘也想留在大谷翔平（Shohei Ohtani）所在的城市，最終讓雙方一拍即合。