NBA／史密斯酸湖人「白人3核心」別想奪冠！名嘴反擊：外界低估他們

前《First Take》與《Undisputed》主持人貝勒斯（Skip Bayless），近日公開回應《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A.Smith）對湖人「白人三核心」的爭議性言論，認為外界過度聚焦球員種族，而忽略了湖人新陣容在球場上的化學效應。

湖人在休賽季歷經大幅重整，先是41歲超級球星詹姆斯（LeBron James）以自由球員身分離隊，接著又失去加盟快艇的八村壘（Rui Hachimura）。球團也透過交易從爵士網羅白人中鋒凱斯勒（Walker Kessler），簽下前暴龍喬治亞長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），並以4年1.85億美元頂薪續約後衛里夫斯（Austin Reaves），與球星唐西奇（Luka Doncic）共同組成新核心。

回顧當時，史密斯在自己的節目中，將焦點放在湖人核心球員的組成上，並提出質疑。

「湖人到底認為自己要靠一群白人球員走到哪裡？你們最重要的3名球員都是白人？這不是高爾夫，也不是棒球，更不是足球，這是籃球。」

「NBA歷史上，你什麼時候看過一支球隊最重要的3名球員都是白人，最後還能奪冠？總得有人說，所以我來說。在現在這個世代的NBA，靠3個白人球員領軍，你們哪裡也去不了。」史密斯強調。

這番話立刻引發兩派論戰。一派認為，史密斯只是提出NBA歷史上少見的球隊建構方式；另一派則認為，球隊競爭力不該以種族作為判斷標準。

甚至有球迷將湖人新陣容戲稱為「Snowtime（雪白時代）」，戲仿湖人80年代著名的「Showtime（表演時代）」。

名嘴史密斯(圖)認為人「白人三核心」無法奪冠。 路透

2000年NBA選秀狀元馬丁（Kenyon Martin）也在節目中表達相似看法，「不管怎樣，你們都會首輪出局。如果場上有4個白人球員，你們贏不了任何人。我很想知道，有哪支球隊曾靠這麼多白人球員成功過？」

知名主持人瓊斯（Bomani Jones）則開玩笑說，「湖人大概是自從搬離明尼亞波里斯後，最『白』的一支球隊。」

對此，貝勒斯發布影片反駁，認為史密斯忽略了球員特質：「這3個人並不是典型的白人球員，因為他們每一個人都很特別。在我看來，他們是3位非常罕見的白人球員。」

貝勒斯也承認，西區目前仍以雷霆與馬刺等球隊更被看好爭冠，但他認為湖人的潛力不應被低估。

「湖人有機會成為西區第3強嗎？當然有可能。這3人的搭配是非常特殊的組合，外界低估了他們的契合度。這支湖人有潛力打破大家既有的印象。」

除此之外，前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）更批評，如果今天把種族對調，外界反應絕對不同，「你太誇張了。如果有人說『足球怎麼可能靠5個黑人奪冠？』或『怎麼可能靠黑人四分衛贏球？』，一定會引起軒然大波。」

另一方面，前湖人球員大莫里斯（Markieff Morris）則認為，湖人真正該擔心的不是種族，而是球隊的強硬度。他表示，自己喜歡湖人休賽季的補強，但認為球隊「會軟得要命」，並直言唐西奇需要更多「硬漢型」隊友，才能在競爭激烈的西區走得更遠。

事實上，歷史也有不少反例。約柯奇（Nikola Jokić）曾率領金塊奪得2023年NBA總冠軍並榮膺總冠軍賽MVP；「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）也帶領獨行俠奪下2011年總冠軍。

此外，大鳥柏德（Larry Bird）更曾率領塞爾蒂克完成多次封王，1986年的塞爾蒂克先發陣容中，也包括伯德、麥克海爾（Kevin McHale）與安吉（Danny Ainge）等白人球星。