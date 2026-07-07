NBA／正式告別公鹿轉戰熱火 安戴托昆波深情感謝密爾瓦基13年栽培

曾經一人一城的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），其交易案近日宣告正式完成，這也為他長達13年的密爾瓦基生涯劃下句點，接下來他將在邁阿密展開職業生涯新篇章。

安戴托昆波隨後在個人社群平台發布一段影片，內容是他與長期擔任公鹿賽事主播的帕許克（Jim Paschke）進行專訪。影片中，安戴托昆波正式向密爾瓦基告別，也深情表達自己對這座城市的愛。

安戴托昆波說：「我希望為這座城市帶來一座冠軍獎盃，對他們來說是有意義的，因為那對我來說意義重大。我希望你們能親耳聽我說：密爾瓦基這座城市永遠都會在我心裡，這裡是我的家。」

他也補充：「無論我在哪裡，密爾瓦基永遠都是我的城市、我的球隊、我的家人。」

公鹿上月同意將安戴托昆波與波提斯（Bobby Portis）交易至熱火，換回赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、2026年首輪第13順位選秀權，以及額外2個未來首輪選秀權、1個選秀權互換權和1個二輪選秀權。公鹿後來用該年第13順位選進6呎10吋前鋒艾門特（Nate Ament）。

這筆交易結束安戴托昆波在公鹿的傳奇歲月。他離隊時幾乎是隊史所有主要數據項目的領先者，包括得分、籃板、助攻、阻攻、出賽時間與大三元次數，都在公鹿隊史名列榜首，樹立屬於自己的障礙。

談到密爾瓦基這座城市，安戴托昆波形容它具有藍領精神。他說：「我相信密爾瓦基是一座藍領城市，這裡的人每天都非常努力工作，然後用辛苦賺來的錢進場看公鹿。他們來到球場，是為了感受一些東西，是為了成為我們的一部分。」

安戴托昆波也表示，自己一直希望能盡最大努力代表這座城市，「我希望我能用最好的方式代表他們。我也像他們一樣，每天到工作崗位報到，做所有我願意做的事，做那些髒活，就像他們一樣。」

公鹿球團同樣也發布聲明，感謝安戴托昆波過去13個賽季對球隊的貢獻，包括率隊奪下2021年總冠軍，這是密爾瓦基睽違50年再度登頂，以及對於他長期投入密爾瓦基社區所付出的心力。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）在聲明中表示：「自從我們在2013年選進他以來，字母哥在每個層面都改變了這支球隊，無論是在球場上、休息室裡，還是在整個社區之中。13個賽季以來，他成為一名非凡的領袖、隊友與這座城市的代表人物，也是他這個世代最具代表性的球員之一。他所建立的標準，會繼續留在這裡。」

霍斯特也坦言，送走安戴托昆波是極其艱難的決定，但這是基於公鹿未來與安戴托昆波本人最佳利益所做出的選擇。

他說：「從個人層面來說，字母哥和我一起經歷了整段旅程，他是一位出色的夥伴、朋友，也是令人受到啟發的人。公鹿所有人都因他的存在與影響受到改變，我們非常感謝他和他的家人所付出的一切。我們祝福他們持續成功，也期待很快再見到他們。」