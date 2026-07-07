NBA／傳家鄉球隊湖人不是德羅展下家 勇士等4隊有意爭取

36歲球星德羅展（DeMar DeRozan）今天與國王隊分道揚鑣，傳出他不會加入家鄉球隊湖人，熱火隊是德羅展心儀的下家。

德羅展上季場均18.4分4.1助攻2.9籃板，三分命中率32%，生涯累計2萬6711分，NBA現役球員排第5，歷史總得分榜第16。

德羅展曾差點在2021年加入湖人，但湖人當時選擇引進衛斯特布魯克，與詹姆斯和戴維斯組成三巨頭。德羅展後來選擇轉戰公牛隊。《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）發文指出，湖人不被視為德羅展的潛在下家。

《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）指出，德羅展目前還沒和熱火接觸，但熱火是他感興趣的球隊之一。熱火目前自由球員的補強選項有德羅展、比爾（Bradley Beal）、崔蘭特（Gary Trent），也可能先等詹姆斯（LeBron James）的決定，再看要追求哪位側翼球員。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也談到德羅展的下家：「我確實看到熱火，我預期他們可能會對德羅展感興趣。勇士也告知，這是他們未來幾天某時間點會研究的人選，特別是如果沒得到詹姆斯。」史萊特還提到，快艇和暴龍也是德羅展可能選擇的球隊。