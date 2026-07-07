世足賽／39歲梅西上一場打滿120分鐘 阿根廷教練曝激戰後狀況

美加墨世界盃冷門不少，率阿根廷挑戰衛冕的教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）就指出，本屆賽事就算冠軍熱門對上低排名的隊伍都陷入苦戰，代表今年賽事的難度十分高，沒有真正有主宰力的隊伍；他也提到當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）經過前一場激戰後的狀況。

「我認為這次世界盃證明了對每個人都很困難，沒有真正有主宰力的球隊，法國看起來很強勢，的確也是，但他們對巴拉圭就打得掙扎。」斯卡洛尼今天賽前記者會發表對這屆賽事的看法，「西班牙一直掙扎到最後一刻，沒有一支球隊能保持世界盃前的狀態。對手狀況很好，比賽條件也和我們之前遇到的不一樣，球員又打了很多比賽，現在有點疲憊了。」

就連阿根廷碰上首度挺進淘汰賽的大黑馬維德角，都是激戰到延長賽才以3：2才奪勝，台灣時間明天凌晨0點將和埃及搶8強門票。

這場16強對決將是阿根廷當家球星「獅王」梅西生涯第30場世界盃出賽，斯卡洛尼表示當家球星身體狀況十分理想，儘管前幾天還跑了120分鐘，目前也沒有任何狀況。

儘管說今年賽事難度很高，斯卡洛尼仍認為，阿根廷該被視為奪冠熱門，就算遇到挫折仍能找到克服方式，目前比賽未嘗敗績，當然仍有需要改進之處，對上埃及也有上緊發條，「他們是非常好的隊伍，有一位經驗老道也合作多時的教練帶領。」

埃及當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）將首度碰阿根廷，斯卡洛尼表示薩拉赫是名優秀球員，能交手是一大榮幸，同時也會做好全面準備。