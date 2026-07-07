NBA／31歲約柯奇表態想終老金塊 延後續約有望簽史上最大合約

3屆年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）近日再次重申，希望與丹佛金塊完成續約，並把職業生涯剩餘時間都獻給這支自己唯一效力過的NBA球隊。不過，他也透露，自己目前還不急著立刻簽下新約，而是傾向等到明年再做決定。

約柯奇在代表塞爾維亞出戰FIBA世界盃資格賽後，向媒體透露：「我的想法和願望就是留在丹佛。我大概會在明年簽約。我的願望是生涯剩下的時間都在丹佛打球。」

根據報導，金塊方面已經知道約柯奇會公開談到合約狀況，也理解他延後簽約的時間表主要出於財務考量。目前約柯奇合約還剩2年，其中最後1年為球員選項。他自6月14日起就具備資格，可與金塊談判1份4年2.78億美元頂薪延長合約。

不過，如果約柯奇選擇等到2027年休賽季，以自由球員身分重新簽約，他將有資格簽下5年3.595億美元的超級合約。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）估算，這將會成為NBA史上最大合約，也會讓約柯奇生涯薪資總收入達到7.24億美元。

這已經是約柯奇連續第2個休賽季具備延長合約資格。去年休賽季，他原本也能與金塊簽下3年2億美元延長合約，但最終並未立即完成續約。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，接近約柯奇的人士透露，約柯奇選擇繼續等待，是因為希望把第5年頂薪合約放進新約最後一年。屆時約柯奇已進入職業生涯中後期，能多保障一個高薪賽季，是他考量中的重要因素。

現年31歲的約柯奇在2026-27賽季薪資為5900萬美元，2027-28賽季則握有6280萬美元球員選項，若要在2027年自由球員市場簽5年合約，他必須先拒絕執行該選項。

約柯奇先前在金塊季後賽首輪出局後，就多次表示自己想成為「永遠的金塊人」。這次他在國家隊賽後再度公開表態，也讓外界更加確信，只要金塊願意提出符合條件的新約，雙方長期合作並無太大懸念。

金塊今年自由球員市場開局相對安靜，球隊尚未與受限制自由球員華森（Peyton Watson）或瓊斯（Spencer Jones）達成協議。丹佛雖已簽下後衛瓊斯（Tyus Jones）與中鋒巴格利（Marvin Bagley III），但也失去轉戰邁阿密的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。

約柯奇在2025-26年賽季依舊打出驚人表現，出賽65場，場均34.8分鐘可攻下27.7分、12.9籃板、10.7助攻與1.4抄截，投籃命中率56.9%、三分命中率38.0%、罰球命中率83.1%，生涯第2度繳出場均大三元。他同時領跑聯盟籃板與助攻榜，連續第2年在MVP票選中屈居雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）之後。

過去6個賽季，約柯奇每年都在MVP票選中排名第1或第2，成為繼羅素（Bill Russell）與「大鳥」柏德（Larry Bird）後，史上少數能完成此成就的球員之一。不過，金塊自2023年奪冠後，近年季後賽成績未能再突破第2輪，上季更在季後賽首輪不敵灰狼，提前結束賽季。

約柯奇近期被任命為塞爾維亞國家隊隊長。談到首次擔任隊長，約柯奇表示：「這是我人生中第一次成為一支球隊的隊長，這對我意義重大。我也告訴全隊，我會一輩子記得這件事，因為它對我來說真的很重要，也是一種非常棒的感覺。」