NBA／灰熊開3年3000萬美元報價搶「荷蘭中鋒」 勇士追求詹皇恐難匹配

曼菲斯灰熊休賽季積極補強禁區深度，在已有周志豪（Zach Edey）擔任中鋒、並同意交易取得史都華（Isaiah Stewart）作為替補長人的情況下，球隊仍希望增添一名可靠的5號位球員，因此將目標鎖定金州勇士受限制自由球員「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，波斯特將與灰熊簽下3年3000萬美元報價合約。勇士接下來將有48小時可以決定是否匹配，期限預計到美東時間週二晚間11時59分為止。若勇士選擇不跟進，波斯特就將轉戰曼菲斯。

這份年均1000萬美元的合約，可能讓勇士難以匹配。《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士確實喜歡波斯特作為替補中鋒，但考量球隊正面臨可能觸及「第二層硬上限（The Second Apron）」的壓力，還必須與格林（Draymond Green）談新合約，並且持續追求詹姆斯（LeBron James）等，波斯特的價碼可能已超出勇士願意承擔的範圍。

根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）補充，灰熊開給波斯特的報價中，只有第1年為完全保障。此外，合約每年還包含130萬美元與入選年度防守隊相關的表現獎金。雖然這筆130萬美元被視為「不太可能達成」激勵條款，不會計入波斯特的薪資上限數字，但仍會計入球隊薪資，對勇士而言，將是一個重要考量。

波斯特是在2024年選秀會上以第二輪第52順位被勇士選中，之後逐漸成為球隊可靠替補長人，一度還擔任先發。上季他出賽67場，其中35場先發，場均17.3分鐘可貢獻7.7分、4.0籃板，投籃命中率44%，三分命中率33.6%。雖然身高達到7呎，但進攻大多來自外圍投射，上季共出手277記三分球，命中93球，而他在新秀球季三分命中率甚至達到40.8%。

受限制自由球員簽下報價合約，在近年NBA已愈來愈少見。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，上一名簽下年薪超過500萬美元報價單的球員，是2023年與獨行俠簽約的賽布爾（Matisse Thybulle）；而上一名簽報價卻未被母隊匹配、成功轉隊的案例，則要追溯到2020年波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），當時他從國王轉戰老鷹。

近年多數受限制自由球員通常會與原隊談出雙方能接受的價格，或透過先簽後換完成轉隊，就像凱斯勒（Walker Kessler）從爵士轉進湖人一樣。灰熊這次直接對波斯特開出報價單，也代表球隊願意利用中產特例與薪資規則操作，積極測試勇士是否有能力或意願匹配。

若勇士不匹配，波斯特預計將在灰熊新賽季扮演周志豪身後的替補中鋒，並提供拉開空間的長人火力。灰熊前場新賽季人手相當擁擠，除了周志豪與史都華，還有選秀探花布瑟（Cameron Boozer）、洛佩茲（Karim Lopez）、傑克森（GG Jackson II）與韓德崔克斯（Taylor Hendricks）等人。若再加入波斯特，曼菲斯禁區與前場輪替將更具深度。

勇士方面雖然也希望留住波斯特，但球隊已經同意帶回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福特（Al Horford）兩名老將，在前場已有補強的情況下，不太可能再為波斯特承擔額外財務壓力。

尤其勇士仍希望能網羅詹姆斯，搭配柯瑞（Stephen Curry）與格林發起最後一波老將爭冠衝刺，薪資彈性對球隊而言更加重要。但倘若追逐詹姆斯未果，勇士恐怕也將落得兩頭空的下場。