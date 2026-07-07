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NBA／國王釋出德羅展 17年老將尋求新東家
曾6度入選美國職籃NBA明星賽、征戰17個賽季的老將德羅展（DeMar DeRozan），效力沙加緬度國王兩個賽季後，今天遭球隊釋出。
法新社報導，國王在社群平台X宣布這項消息時發文表示：「感謝你投進的每一球、帶來的每一個關鍵時刻，以及每一次代表沙加緬度出賽。祝福你在人生下一個篇章一切順利。」
德羅展在效力多倫多暴龍、聖安東尼奧馬刺、芝加哥公牛及國王期間，累計出賽1264場，場均貢獻21.1分、4.3個籃板、4.1次助攻及1.0次阻攻。
現年36歲的德羅展曾於2016年里約奧運幫助美國隊奪得男籃金牌，並在2014年世界盃男籃中封王。他上個賽季場均繳出18.4分、4.1次助攻、2.9個籃板和1.0次阻攻。
然而，德羅展過去7個賽季所屬球隊有6次無緣季後賽，其中包括他在國王效力的這兩個賽季。
德羅展生涯累計得分2萬6711分，在NBA現役球員中排名第5，並位居NBA歷史總得分榜第16名。
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