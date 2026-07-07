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NBA／美媒：八村壘加盟快艇 同意2年8.9億元合約

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
美媒報導八村壘（前）同意加盟洛杉磯快艇，簽下兩年2800萬美元合約。 歐新社
美媒報導八村壘（前）同意加盟洛杉磯快艇，簽下兩年2800萬美元合約。 歐新社

2026世足賽

美國多家媒體今天報導，日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）已同意與美國職籃NBA洛杉磯快艇簽下2年2800萬美元（約新台幣8.9億元）合約。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）與體育頻道ESPN報導，八村壘在2026年到2027年球季自由球員市場開放前數小時便已敲定這項合約。

現年28歲的八村壘2019年NBA選秀以首輪第9順位被華盛頓巫師選中，過去7個NBA球季先後效力巫師和洛杉磯湖人，例行賽出賽405場，平均每場攻下12.6分、4.6籃板與1.2助攻。他在上季季後賽三分球命中率高達56.9%。

法新社提到，一旦自由球員市場開放簽約且相關交易正式敲定後，接下來的焦點將轉向八村壘前湖人隊友詹姆斯（LeBron James）的落腳處。

41歲的詹姆斯曾4度榮膺NBA最有價值球員（MVP）且擁有4枚冠軍戒，這位超級巨星上週宣布將不會回歸湖人。他的經紀人保羅（Rich Paul）日前列出10個潛在的新球隊選項，包括他的老東家邁阿密熱火和克里夫蘭騎士等。

NBA 洛杉磯 湖人

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