NBA／湖人傳不會續留八村壘 補強重心轉向庫明加、替補長人

隨著詹姆斯（LeBron James）告別紫金軍團，湖人休賽季進入一個重整陣容的積極面向，陸續補進了多名球員，不過近幾季的重要輪替球員八村壘（Rui Hachimura）卻是傳出不會回到陣中。根據報導指出，湖人已經告知八村壘，球隊下季將不會續留他。

八村壘在走完與湖人3年5100萬美元合約最後一年後，成為完全自由球員。上季例行賽他出賽68場，場均貢獻11.5分、3.3籃板、0.8助攻。不過到了季後賽，八村壘反而成為湖人陣中最重要的球員之一，場均上場時間接近39分鐘，繳出17.5分、4.0籃板、1.7助攻，投籃命中率54.9%，三分命中率更高達56.9%，展現極高效率。

儘管八村壘在季後賽表現亮眼，但湖人今年休賽季已投入大量資源，圍繞唐西奇（Luka Doncic）重新打造陣容，包括補進凱斯勒（Walker Kessler）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton），同時完成續約里夫斯（Austin Reaves）。

不過，湖人的休賽季補強仍未結束。根據《The Stein Line》報導，湖人目前仍希望再補進一名側翼防守者，以及另一名禁區長人。

報導指出，湖人日前又與華盛頓巫師達成協議，將艾頓（Deandre Ayton）交易換回薪資稍低的哈迪（Jaden Hardy）與2個未來二輪選秀權後，接下來的重點將放在補強側翼與禁區深度。

庫明加仍在尋找下一份合約。 路透社

隨著艾頓離隊，湖人禁區輪替出現明顯空缺。球隊目前已將凱斯勒視為新的長期主戰中鋒，但在他身後仍需要尋找可靠替補。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）與魯尼（Kevon Looney）都被點名是湖人可能考慮的補強人選。

另一方面，庫明加（Jonathan Kuminga）也成為湖人側翼補強市場上的重要目標。湖人目前最迫切的需求之一，就是找到能提供防守、運動能力與前場高度的側翼球員，而庫明加正符合這樣的條件。

八村壘若確定離隊，代表湖人鋒線輪替將迎來新一波調整。雖然他在季後賽用高效率進攻證明自身價值，但湖人新賽季建隊方向已明顯轉向以唐西奇為核心，並透過凱斯勒補強禁區、葛萊姆斯與塞克斯頓提升後場火力。接下來球隊能否再補進理想側翼防守者與替補中鋒，將成為湖人休賽季後續操作的關鍵。