NBA／南韓王牌李賢重再次追夢！代表馬刺打夏聯拿11分 獲教練肯定

代表馬刺打夏季聯賽的南韓王牌李賢重，今天在面對勇士的比賽中，上場17分鐘，7投4中包含2記三分球，攻下11分2籃板，是全隊唯二得分上雙的球員，也因此成為賽後被安排進入記者會受訪的馬刺球員。

加州經典賽賽後並未開放休息室採訪，而是由表現較突出的1至2名球員到記者會受訪。李賢重獲得受訪機會後，當地媒體也自然詢問他的成長背景與籃球偶像。

被問到兒時偶像時，李賢重提到湯普森（Klay Thompson）。他表示，自己想模仿的不只是湯普森的投籃能力，還包括他的防守、無球跑動、無私態度與場上決策，「我想學習他的投籃，也想學他的防守、無球移動，以及為球隊做出正確選擇的方式。」

雖然李賢重的偶像是湯普森，但他與曾和湯普森一起打造勇士王朝的柯瑞有更深一層關係，兩人同樣出身戴維森大學。當被問到戴維森最傑出的校友就是史上最偉大射手，自己是否因此感受到壓力時，李賢重笑著搖頭。

他表示：「能來自那樣的學校，是非常大的榮耀。很可惜的是，我在戴維森大學就讀時，因為新冠疫情關係，沒有機會在大學期間見到柯瑞。但後來我加入勇士G聯盟球隊時，有機會和他一起訓練。當時是這位學長先來跟我說話，所以我沒有感到壓力，只有覺得榮幸。」

現年25歲、身高6呎8吋的李賢重，有「南韓王牌」之稱。加盟馬刺夏聯隊前，李賢重曾在2019年至2022年期間效力戴維森大學。大學生涯期間，他成為戴維森校史首位單季投籃命中率至少50%、三分命中率40%、罰球命中率90%的球員，目前也以39.7%的生涯三分命中率，排名校史第7。

儘管大學數據亮眼，李賢重在2022年NBA選秀前訓練過程中遭遇腳傷，最終在選秀會落選。之後他與金州勇士G聯盟附屬球隊聖克魯茲勇士簽約，但只出賽12場。2023年，他又獲得費城76人夏季聯賽機會，不過上場時間有限。

隨後，李賢重轉往海外延續職業生涯，先後效力澳洲NBL伊拉瓦拉老鷹與日本B聯盟長崎維爾卡。如今再度回到美國挑戰夏季聯賽，他也談到這段離開戴維森後的旅程，以及自己希望在馬刺證明的能力。

李賢重表示：「我經歷過很多失敗，也從中學到東西。我需要展現自己的防守能力。我的投籃已經進步，我相信自己有足夠潛力。」

馬刺夏季聯賽總教練威廉森（Corliss Williamson）也肯定李賢重的表現。他表示，所有人都知道李賢重具備出色投射能力，因此接下來關鍵是持續提升其他技術，特別是在防守端的表現。

威廉森說：「我們都知道他很會投籃，所以他只需要像在防守端一樣，持續提升自己的能力。事實上，他正在這麼做。只要他能做到，我們也會給他適當機會。當他在場上時，隊友一定會設法讓他得到出手機會，今天他也得到幾次很好的空檔。其實有幾球應該可以投進，但很可惜沒進。不過整體來說，我絕對滿意他的表現。」