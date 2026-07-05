NBA／老鷹不排除重簽庫明加 湖人公鹿騎士也傳有興趣爭取

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的自由市場動向仍未確定，亞特蘭大老鷹尚未排除與這位運動能力出色的前鋒再度合作的可能性。

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，老鷹對重新簽回庫明加仍保持開放態度，而公鹿、騎士與湖人等也傳出都對這位23歲前鋒展現興趣。湖人對庫明加的關注已經存在一段時間，如今公鹿與騎士也加入競爭行列，讓他的市場更受矚目。

庫明加在老鷹選擇不執行他2026-27年賽季2430萬美元球隊選項後，成為完全自由球員，也讓多支球隊有機會追求這位前樂透區新秀。

不過，老鷹放棄球隊選項，並不代表庫明加在亞特蘭大的時間一定結束。這項操作讓老鷹取得更多財務彈性，史坦的報導便指出，雙方仍有可能談成一份新合約。

庫明加在被勇士交易至老鷹後，例行賽出賽16場，平均攻下12.3分、5.3籃板。到了季後賽期間，庫明加也在老鷹對尼克的系列賽中做出貢獻，平均繳出13.7分、3.3籃板。

湖人之所以對庫明加有興趣，與球隊持續尋找具多功能性的前鋒有關。湖人希望在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒（Walker Kessler）組成的新核心周圍，補進能防守、快攻推進並提供得分能力的側翼球員。

洛杉磯今年休賽季已經透過與爵士的先簽後換交易得到凱斯勒，也與塞克斯頓（Collin Sexton）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）以及瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）達成合約。不過，這些操作多半著重於補強中鋒身材、後場得分與前場深度，庫明加則能提供更直接的側翼爆發力與防守彈性。

至於騎士方面，庫明加能為球隊側翼位置補上運動能力與深度。此外，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）過去曾在勇士擔任助理教練，與庫明加有合作經驗，這層關係也可能成為克里夫蘭追求他的加分因素。

庫明加是2021年選秀會首輪第7順位，菜鳥年就隨勇士贏得總冠軍。2025-26年賽季，他平均繳出12.2分、5.6籃板、2.3助攻，投籃命中率46.3%，三分命中率33.3%。

對這年僅23歲的庫明加來說，今年自由市場將是職業生涯下一步的重要轉折，無論是重返老鷹，或是轉戰湖人、公鹿、騎士等隊，他都將尋求更穩定角色與更明確的發展機會。