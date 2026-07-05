NBA／華盛頓要變天！尼克傳奇中鋒接掌巫師助教 組成另類「四狀元連線」

華盛頓要變天！根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克75大球星傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）將加入巫師主帥基夫（Brian Keefe）的教練團擔任助理教練一職，聯手戴維斯（Anthony Davis）、迪班薩（AJ Dybantsa）和艾頓（Deandre Ayton），成為另類「四狀元連線」。

巫師從上賽季就動作頻傳，先是今年1月交易來明星控衛楊恩（Trae Young），緊接著2月再網羅長人戴維斯，配上自家培養的榜眼中鋒薩爾（Alex Sarr）、休賽季從湖人前往華盛頓的艾頓和今夏迎來的超級狀元前鋒迪班薩（AJ Dybantsa），球隊戰力令人期待。

今天查拉尼亞再透露巫師新動作，表示球團找來尤英擔任助理教練一職外，也招募資深教練克里佛（Steve Clifford）擔任教練顧問 。巧合的是，尤英自2002-03年賽季開始執教生涯，第一支效力的球隊正是巫師，並且兩人在2007年至2012年時，在奧蘭多魔術一同擔任助理教練，後續尤英則是在2013年至2017年加入克里佛麾下，在黃蜂擔任助教。

尤英在過去一段時間擔任尼克大使，如今見證老東家拿下睽違53年的總冠軍後，這位名人堂長人也開啟新篇章，決定將過去的傳奇經驗帶給新世代的巫師，幫助重建許久的華盛頓重返勁旅行列。