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NBA／23年生涯完美結尾？美媒曝騎士「蓋牌清空間」 迎接詹姆斯父子

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒曝騎士休賽季「蓋牌」是為了迎接詹姆斯父子。 路透社
美媒曝騎士休賽季「蓋牌」是為了迎接詹姆斯父子。 路透社

2026世足賽

聯盟巨星詹姆斯（LeBron James）休賽季決定離開效力8年的湖人，外界不斷猜測這位41歲準名人堂傳奇的去向。近期知名記者費雪（Jake Fischer）和史坦（Marc Stein）就透露，回歸老東家騎士是目前的「最佳劇本」，甚至連布朗尼（Bronny James）都可能前往克里夫蘭繼續上演「父子連線」。

詹姆斯在今夏決定跳出合約後，立即引爆交易市場，包括勇士、騎士、熱火、灰狼、金塊等球隊都加入這場「老將爭奪戰」，而根據費雪和史坦猜測，目前「落葉歸根」的傳奇結尾反而最有可能突圍，而這也反映騎士在市場上相對「沒有動作」的原因。

進入休賽季後騎士並沒有積極補強，原先預計續留「大鬍子」哈登（James Harden）與追求庫明加（Jonathan Kuminga）的動作不僅沒出現，球團還只簽下替補中鋒布萊恩（Thomas Bryant），也沒有留下韋德（Dean Wade）和艾利斯（Keon Ellis）。

如此「蓋牌」甚至是清空間的操作，讓費雪和史坦引用《 ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的陰謀論「事出必有因」，他們認為騎士目前正打算清出薪資與名單空間，以便和湖人交易詹姆斯，同時也保障布朗尼（Bronny James）能夠一起前往克里夫蘭。

此外，兩人更爆料詹姆斯過去一周頻繁出現在俄亥俄州東北部，雖然可能是休賽期與家人前往旅遊，但仍被視為一種訊息。至於騎士目前由「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）領軍，同時陣中有艾倫（Jarrett Allen）、莫布里（Evan Mobley）和哈登等球員，在東區具備競爭力，「詹皇」的加入不僅是情懷分，更有可能成為克里夫蘭最後一張奪冠拼圖。

詹姆斯 湖人 騎士

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