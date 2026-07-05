NBA／超級新秀「係金ㄟ」！灰熊探花隔扣7呎3長人、爵士榜眼狂飆28分

曼菲斯灰熊以「探花」第3順位選進的菜鳥大前鋒布瑟（Cameron Boozer），今天迎來夏季聯賽首秀，立刻用震撼表現打出聲勢；至於猶他爵士「榜眼」第2順位新秀後衛彼特森（Darryn Peterson）同樣不遑多讓，兩名高順位新秀都在鹽湖城夏季聯賽首戰率隊贏球，也為接下來正面交鋒提前炒熱話題。

鹽湖城夏季聯賽開幕戰首波進攻，布瑟在擋拆後於油漆區接球，隨即送出巧妙傳球給隊友韓崔克斯（Taylor Hendricks），後者再把球回傳給布瑟。布瑟接球後直接雙手灌籃，還是在雷霆7呎3吋新秀馬拉（Aday Mara）面前完成。

彼特森也在自己首度實戰進攻回合就完成得分。他在爵士對老鷹之戰開局，主動尋找對上二年級長人紐威爾（Asa Newell）的錯位機會，隨後利用速度突破防守，以漂亮上籃完成首分。

兩大超級新秀都打出璀璨的夏季聯賽初登場表現，並且帶領各自球隊取勝。彼特森在爵士以103：102延長賽險勝老鷹一役中，出賽27分鐘，21投11中攻下28分。布瑟則在灰熊以111：74大勝雷霆的比賽中，出賽24分鐘，11投7中拿下15分、4籃板、4助攻。

談到首戰感受，布瑟表示：「感覺很舒服。當然，這仍然是調整過程，因為你來到一支全新球隊、全新系統，正式比賽前只有大約1週練習時間。但我感覺很好，尤其和這組隊友一起打球，他們讓比賽變得很容易，因為每個人都在為彼此打球，也用正確方式打球。所以我覺得很自在。當然還有很多東西要學，但我確定自己感覺很好。」

布瑟的父親、也是前明星戰將老布瑟（Carlos Boozer）目前擔任爵士球探，當天也坐在場邊觀戰，頭上還戴著灰熊帽子。老布瑟賽後開玩笑說：「他們選中我之後，他就是灰熊隊的人了。」

爵士管理層選秀時其實也曾考慮挑選布瑟，但最終選擇彼特森，原因是他們相信這名前堪薩斯大學後衛擁有本屆選秀最高天花板。爵士球迷顯然也認同這份期待，彼特森在第二節初完成進算加罰後走上罰球線時，現場甚至響起MVP呼聲。

彼特森談到首秀時表示：「自從我的堪薩斯賽季結束後，我一直非常努力訓練，也一直想像這場比賽。能夠真正穿上球衣回到場上打球，感覺很棒。更重要的是，我胸前寫著『爵士』，這對我來說是巨大榮耀，也是一種特權。」

由於例行賽他預計會與喬治（Keyonte George）搭檔後場，彼特森在夏季聯賽首戰打了比未來更多的控球後衛角色。不過，他賽後也自我檢討此役發生8次失誤，認為自己仍有需要修正之處。

爵士總教練哈迪（Will Hardy）表示：「今天這種比賽其實很難打，因為外界有很多期待與關注。我認為他很好地融入團隊，他打得很積極，也知道如何選擇進攻時機。他還有很多方面需要努力變得更好，但我知道他很高興能先把這場比賽完成。」

布瑟與彼特森接下來將在週一正面交鋒，兩名高順位新秀首秀都已展現天賦與成熟度，也讓這場夏季聯賽對決更受矚目。對灰熊與爵士而言，兩名新人不只是夏季聯賽話題焦點，更可能是球隊未來核心藍圖的重要開端。