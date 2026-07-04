NBA／哈里斯2年3100萬美元合約選擇馬刺 拒湖人等隊邀約原因曝光

34歲的哈里斯（Tobias Harris）在今年休賽季決定離開底特律，投入馬刺懷抱，但根據報導指出，哈里斯在與馬刺達成2年3100萬美元合約之前，其實手上握有多個選項，包含獲得活塞、湖人、快艇、老鷹與黃蜂等隊的關注。

儘管多支球隊加入競爭，哈里斯最終仍選擇聖安東尼奧，同時更將馬刺對於爭冠的企圖心列為自己做出決定的主因。哈里斯表示：「那種想要贏得總冠軍的迫切感，讓我覺得雙方目標是一致的。」

過去2季效力活塞的哈里斯，直接參與了底特律重建工程，並協助球隊建立更具競爭力的基礎。談到自己二度效力活塞的經歷，哈里斯表達高度感謝，也珍惜這段期間與隊友、教練團建立的關係。

「我非常感激能來到這裡，成為這段歷史性重建的一部分。你會建立友情與關係，我們作為一個團隊培養出的化學效應，以及球員和教練之間建立起來的團隊合作，這些都很特別。」哈里斯表示。

他也補充：「那2年真的非常難忘。我在場上打球時獲得很多快樂與樂趣，所以我很感激。你永遠會珍惜那些我們一起創造出來的回憶。」

哈里斯上季為活塞先發63場，場均貢獻13.3分、5.5籃板，仍是具備穩定進攻能力與經驗的老將前鋒。

湖人曾對哈里斯表達興趣格外值得注意，因為洛杉磯今年休賽季仍持續尋找側翼與前場補強。湖人已完成多筆重要操作，這些補強主要針對中鋒深度、後場進攻、外線投射與前場多功能性，湖人的側翼位置仍存在不確定性，尤其在詹姆斯（LeBron James）離隊後，球隊更需要能補上鋒線戰力與經驗的球員。

若哈里斯加盟湖人，他原本可提供一名具備季後賽資歷、進攻穩定且能勝任前鋒位置的可靠老將。不過，他最終選擇投入馬刺計畫，也代表湖人必須繼續尋找其他側翼補強方案。