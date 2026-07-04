NBA／勇士追逐詹姆斯機會降溫 關鍵卡在AD交易與巴特勒去留

金州勇士原本被視為今年自由球員市場可能簽下詹姆斯（LeBron James）的熱門球隊之一，但如今追逐機會已明顯降溫，主因在於勇士的計畫似乎高度仰賴能否與巫師完成安戴維斯（Anthony Davis）交易案。不過，目前勇士與巫師之間並未取得實質進展，且勇士看起來更傾向留下巴特勒（Jimmy Butler），而若要交易戴維斯，巴特勒很可能必須被納入包裹之中。

從籃球層面來看，詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）聯手的構想獲得外界廣泛支持，畢竟兩名世代巨星同隊勢必充滿話題性與進攻想像空間。不過，以勇士目前陣容狀況來看，即使成功網羅詹姆斯，也未必會被視為真正具備爭冠實力的球隊。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前談到勇士布局時表示：「勇士在自由球員市場開啟前，曾構想一個宏大計畫，希望組成格林（Draymond Green）、柯瑞與詹姆斯的組合。但對他們來說，真正的大骨牌是設法得到像戴維斯這樣的球員，這樣才可能把詹姆斯和戴維斯一起帶來。若少了這一步，他們現在其實不被看作是名單最前段的球隊，但情況仍可能改變。」

詹姆斯與戴維斯的共同經紀人保羅（Rich Paul）上週末已與巫師會面，討論戴維斯在球隊的未來。

巫師是在交易截止日前從達拉斯獨行俠取得戴維斯，但他至今尚未代表巫師出賽任何一場比賽，因此球團接下來究竟是將他納入長期藍圖，或選擇在休賽季再度尋求交易，將成為影響市場走向的重要因素。

目前騎士與熱火被認為是詹姆斯最可能加盟的另外兩支球隊，而76人在完成布朗（Jaylen Brown）交易後，也開始被視為可能浮上檯面的競爭者。

對勇士而言，單純追求詹姆斯或許能帶來巨大聲量，但若無法同時補進戴維斯來強化禁區與防守體系，這套計畫的爭冠說服力仍然不足；再加上勇士目前不願輕易放棄巴特勒，使得戴維斯交易難度升高，也讓詹姆斯轉戰灣區的可能性暫時退居次要順位。