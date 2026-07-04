NBA／詹姆斯與湖人裂痕早種下 昔交易衛少成雙方關係轉折點

詹姆斯（LeBron James）日前拋出震撼彈，宣告自己即將離開湖人，結束雙方合作關係，這意味著湖人將正式邁入屬於唐西奇（Luka Doncic）的新時代。雖然雙方表面上看似好聚好散，但這段關係其實早在2021年就開始出現裂痕。

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，湖人當年重磅交易引進衛斯特布魯克（Russell Westbrook），最終卻演變成失敗實驗，也讓詹姆斯與球團之間的信任關係逐漸崩解。

麥克曼奈明指出：「有消息人士透露，詹姆斯與球團之間出現更明顯的脫節，這起源於2021-22年衛斯特布魯克交易後那個注定失敗的球季，之後雙方關係再也沒有完全修復。」

2020年在泡泡園區奪冠的湖人，隔年卻是早早首輪出局衛冕失利，因此他們在休賽季決定豪賭衛斯特布魯克，而詹姆斯與經紀公司「Klutch Sports」的影響力，被認為是推動這筆大型交易的重要關鍵。

當時湖人透過5隊交易取得衛斯特布魯克，卻也為此犧牲陣容深度，一口氣送走了庫茲瑪（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）以及凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

外界原本高度期待詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）與衛斯特布魯克組成洛城新版三巨頭，然而他們卻在2021-22年賽季卻陷入災難。衛斯特布魯克習慣大量持球的打法，始終無法與湖人體系完美融合，加上傷兵問題與內部挫折感不斷累積，讓球隊整季都處於動盪之中。

湖人該季的起伏成為全聯盟焦點，最終只拿下33勝，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也因此遭到解職。湖人直到2022-23賽季季中才與衛斯特布魯克分道揚鑣，雖然該季例行賽僅以西區第7名作收，但詹姆斯仍率領湖人一路打進西區冠軍賽。

先前也曾有報導指出，衛斯特布魯克交易被視為湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）與詹姆斯關係緊繃的關鍵癥結之一。如今詹姆斯不再留在湖人名單中，球隊未來重心將全面轉向唐西奇（Luka Doncic），並以他的需求作為建隊優先方向。