NBA／尼克補強籃板怪物還不夠！傳又鎖定立陶宛精神領袖 湖人也要搶

立陶宛34歲老將中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）雖然接近重返歐洲籃壇，但仍持續受到NBA球隊關注。根據SNY記者貝格利（Ian Begley）報導，衛冕軍紐約尼克若等到瓦藍邱納斯成為自由球員，將會把他列為補強第三中鋒的人選之一。

尼克日前已與四屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond）達成1年390萬美元合約，預計在新賽季擔任唐斯（Karl-Anthony Towns）的替補，填補羅賓森（Mitchell Robinson）轉戰波士頓後所留下的禁區空缺。

不過，即便針對禁區做出補強，尼克顯然仍希望替前場增加更多保險，除了瓦藍邱納斯，也尚未排除以底薪合約追求3屆冠軍中鋒魯尼（Kevon Looney）的可能性。

佐蒙德上季效力費城76人，場均19.5分鐘可攻下6.3分、8.4籃板，仍是聯盟最具效率的籃板手之一。《紐約郵報》指出，他上季每36分鐘籃板數達15.6個，僅次於羅賓森。對尼克而言，佐蒙德能提供禁區對抗與籃板能力，但瓦藍邱納斯則是另一種型態的選擇，具備更成熟的低位進攻、掩護能力與老將經驗。

不過，瓦藍邱納斯目前仍與丹佛金塊有合約在身，2026-27年賽季薪資為1000萬美元。NBA記者費雪（Jake Fischer）指出，金塊先前已將他合約最後1年的保障期限從6月29日延後至7月8日，讓球隊在自由市場開啟後保有更多操作彈性，也可能把他的合約用於休賽季交易，而不是立即決定去留。

除了尼克，洛杉磯湖人也正在密切觀察中鋒市場。湖人在取得凱斯勒（Walker Kessler）、並將艾頓（Deandre Ayton）交易至華盛頓巫師後，仍希望尋找凱斯勒身後的替補中鋒。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人考慮名單和尼克一樣，都包括瓦藍邱納斯與魯尼。

相較於魯尼，瓦藍邱納斯的情況相對複雜。有報導指出，他已經做出承諾，只要能解除與金塊之間的合約關係，就會加盟立陶宛歐洲籃球聯賽球隊「Zalgiris Kaunas」。

事實上，瓦藍邱納斯去年就曾接近回到歐洲，當時一度幾乎加盟希臘豪門帕納辛奈科斯，甚至已前往希臘接受體檢，但最後因金塊堅持留下他征戰，重返歐洲計畫才宣告破局。

瓦藍邱納斯上季為金塊出賽65場，場均貢獻8.7分、5.1籃板、1.2助攻，投籃命中率58.2%。雖然他在NBA的角色已不如巔峰時期吃重，但憑藉身材、經驗與禁區進攻能力，仍是中鋒市場具吸引力的老將人選。