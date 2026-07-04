快訊

「秀燕將啟程」挑戰2028？ 盧秀燕擁江啟臣送特製桌牌引聯想

強颱巴威恐從北部掃過！下周最接近時間曝光 大台北及宜蘭恐降豪雨

中職／樂天桃猿賽前傳意外！林承飛遭強襲球擊中頸部送醫 太太發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人續留24歲防守悍將馬農！球員名單只剩2空缺

聯合新聞網／ 綜合報導
馬農(左)。 法新社
馬農(左)。 法新社

2026世足賽

湖人隊今天宣布和24歲後衛馬農（Chris Manon）續簽雙向合約，加上先前簽下的落選新秀蘇德（Peter Suder）和奧克雷克（AK Okereke），湖人雙向名額已用完。

湖人上周向馬農提出合格報價，使他成為受限自由球員，最終選擇重返湖人。現年24歲的馬農去年選秀落選，後來與湖人簽雙向合約，只在NBA出賽9場，合計46分鐘。

不過馬農在G聯盟表現出色，場均11.6分6.0籃板2.5助攻，外帶2.1抄截0.9火鍋，三分命中率31.5%，G聯盟年度最佳防守球員票選第2，入選年度防守陣容第一隊。

除了馬農之外，湖人也和今年落選的22歲後衛蘇德（Peter Suder）與22歲前鋒奧克雷克（AK Okereke）簽雙向合約，因此雙向名額已滿。正式球員方面，湖人目前有13人，還有2個空缺。

湖人

相關新聞

NBA／湖人續留24歲防守悍將馬農！球員名單只剩2空缺

湖人隊今天宣布和後衛馬農（Chris Manon）續簽雙向合約，加上先前簽下的落選新秀蘇德（Peter Suder）和奧克雷克（AK Okereke），湖人雙向名額已用完。

NBA／擔任主控帶領國王重返榮耀？阿卡夫：不覺得有壓力

國王隊2023年終結17年季後賽荒後，又連3個賽季無緣季後賽。今年獲得選秀首輪第7順位，挑中阿肯色大學明星後衛阿卡夫（Darius Acuff Jr.），他今天受訪時提到，想帶領國王重返榮耀的球星。

NBA／撿到寶？勇士首輪大物夏季聯賽輕鬆虐菜 湖人新秀也轟19分

NBA加州夏季聯賽今天點燃戰火，勇士隊選秀第11順位倫德伯格（Yaxel Lendeborg）三分球4投全進狂攻19分，率領勇士以104：72痛宰湖人。

NBA／灰狼網羅加拿大前鋒 向詹皇說明北大荒「關鍵優勢」

據《The Athletic》灰狼隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）報導，加拿大前鋒萊爾斯（Trey Lyles）將重返NBA，以1年合約加盟灰狼。

NBA／「雙探花」時代正式落幕！泰托姆深情告別布朗：謝謝你讓我成為更好的球員

塞爾蒂克日前將效力球隊9個賽季的前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）送往76人，換回九屆全明星前鋒喬治（PaulGeorge）及2028年首輪選秀權（附帶對波士頓有利的互換權）、2031年76人無保護首輪權和2個二輪選秀權。也正式宣告「雙探花」時代落幕。對此，身為多年戰友的泰托姆（Jayson Tatum）也透過社群媒體發文，向布朗送上感性告別。

世足賽／哥倫比亞驚險出線16強決戰燃戰火 8大對戰組合全面解析

2026美加墨世足賽今天結束32強淘汰賽的激烈廝殺，在最後一場比賽哥倫比亞以1：0擊敗迦納後，16強名單與對戰組合正式全數出爐，將呈現傳統豪強與新興勢力的正面交鋒，場場都是不容錯過的生死對決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。