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NBA／湖人續留24歲防守悍將馬農！球員名單只剩2空缺
湖人隊今天宣布和24歲後衛馬農（Chris Manon）續簽雙向合約，加上先前簽下的落選新秀蘇德（Peter Suder）和奧克雷克（AK Okereke），湖人雙向名額已用完。
湖人上周向馬農提出合格報價，使他成為受限自由球員，最終選擇重返湖人。現年24歲的馬農去年選秀落選，後來與湖人簽雙向合約，只在NBA出賽9場，合計46分鐘。
不過馬農在G聯盟表現出色，場均11.6分6.0籃板2.5助攻，外帶2.1抄截0.9火鍋，三分命中率31.5%，G聯盟年度最佳防守球員票選第2，入選年度防守陣容第一隊。
除了馬農之外，湖人也和今年落選的22歲後衛蘇德（Peter Suder）與22歲前鋒奧克雷克（AK Okereke）簽雙向合約，因此雙向名額已滿。正式球員方面，湖人目前有13人，還有2個空缺。
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