NBA／擔任主控帶領國王重返榮耀？阿卡夫：不覺得有壓力

國王隊2023年終結17年季後賽荒後，又連3個賽季無緣季後賽。今年獲得選秀首輪第7順位，挑中阿肯色大學明星後衛阿卡夫（Darius Acuff Jr.），他日前受訪時提到，想帶領國王重返榮耀的球星。

去年2月國王將培養多年的主控福克斯（De'Aaron Fox）交易至馬刺隊，上賽季國王缺乏主控指揮，加上傷兵不斷情況下，只拿下24勝，連3個賽季無緣季後賽。

2023年國王重返季後賽，球迷非常熱情，阿卡夫表示，「我想把那種感覺帶回來，這就是我來這裡的原因。我不是那種會在媒體面前說謊的人，我寧願直接上場把事情做到。就像我說的，我很期待在球迷面前打球，他們值得再次贏球。我很期待為他們做到這件事。」

新賽季阿卡夫預計成為國王當家控衛，當受訪時被問到是否有壓力，阿卡夫表示，「不，我其實不覺得有壓力。說到底，這就是籃球，我們都已經打球很久了，所以我就是上場，打出自己的比賽。」