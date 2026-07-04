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NBA／撿到寶？勇士首輪大物夏季聯賽輕鬆虐菜 湖人新秀也轟19分

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊選秀第11順位倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 法新社
勇士隊選秀第11順位倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 法新社

2026世足賽

NBA加州夏季聯賽今天點燃戰火，勇士隊選秀第11順位倫德伯格（Yaxel Lendeborg）三分球4投全進狂攻19分，率領勇士以104：72痛宰湖人

勇士第二節打出29：10攻勢轟爆湖人，倫德伯格全場只打22分鐘，6投6中，三分球4中4，轟進19分6助攻5籃板，還有1抄截1火鍋，但發生4次失誤。二年級生理查德（Will Richard）8中6，進帳16分。

儘管湖人吞下慘敗，但選秀第24順位新秀卡爾（Cameron Carr）表現一枝獨秀，15投7中，其中三分球11中5，攻下19分。二年級生蒂埃羅（Adou Thiero）表現不佳，10投3中，只拿9分。

倫德伯格賽後受訪時談到外線手感，「這一切都和信心有關。老實說，直到去年在密西根大學之前，我其實一直不是真的有信心出手投籃。現在來到這，我覺得自己投籃更有信心了。如果我能持續帶著信心出手，我絕對認為自己的三分命中率可以37%以上，希望NBA賽季不會耗盡我的信心。我努力保持穩定，看最後能投進多少球。」

勇士 湖人

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