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NBA／灰狼網羅加拿大前鋒 向詹皇說明來明尼蘇達「最大好處」

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、愛德華(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、愛德華(右)。 美聯社

2026世足賽

據《The Athletic》灰狼隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）報導，加拿大前鋒萊爾斯（Trey Lyles）將重返NBA，以1年合約加盟灰狼。​

萊爾斯上季轉戰歐洲聯賽皇家馬德里隊，出賽42場，平均得到13.5分4.5籃板1.5助攻，最終在決賽輸給奧林匹亞科斯。萊爾斯曾在NBA出賽650場，131場先發，效力過爵士、金塊、馬刺、活塞和國王，平均上場18.4分鐘，得到7.6分4.3籃板1.1助攻，三分命中率34.7%。

灰狼日前為了交易小鮑爾（LaMelo Ball），送走藍道（Julius Randle）和里德（Naz Reid），現在缺乏大前鋒。除了簽下萊爾斯外，克勞岑斯基提到，目前灰狼正加大力道，追求詹姆斯加盟。

克勞岑斯基指出，灰狼已與詹姆斯的團隊聯繫，並提出一套大膽的招募說法：「與小鮑爾、愛德華（Anthony Edwards）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和戈貝爾（Rudy Gobert）聯手，爭取一座足以終結GOAT爭論的總冠軍。」

灰狼能給詹姆斯一個故事。不同於勇士、熱火、騎士和其他選項，灰狼隊史從未贏得總冠軍。若詹姆斯無視寒冷天氣和有限薪資操作空間，選擇他們而非其他追求者，這將是他與喬丹（Michael Jordan）長年GOAT之爭中，能做出的最大宣示。

灰狼 LeBron James

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